GÜNDEM / 12 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'nin başkenti Washington'a hareket edecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP, HDP ve İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) 60. Yıl Etkinlikleri'ne katılacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM'denGenel Kurulda, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmeleri devam edecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2020 bü+tçesiyle 2018 kesin hesapları ele alınacak.(TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'un "1 saatte en fazla fidan dikme" dünya rekorunun tescil edilmesi nedeniyle Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinden belge alacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 11 ay, 6 ve 7 yıl vadeli üç ayrı tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)4- TÜİK, 2018 yılı sağlık harcamaları ile yılın ikinci çeyreğine ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı'na katılacak.(Adıyaman/10.00-13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı", Cornelia Otel'de sürüyor.(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ile oynayacağı H Grubu 9. hafta maçının hazırlıklarını, TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Fransa temsilcisi Nanterre 92 ile deplasmanda karşılaşacak.(Nanterre/22.45)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Almanya temsilcisi RASTA ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, Macaristan temsilcisi Falco'yu konuk edecek.(Vechta/22.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası PTT-Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt-Beşiktaş, VakıfBank-Karayolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor, Türk Hava Yolları-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla başlayacak.(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/18.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı)6- 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde E Grubu'ndaki ilk iki maçında 14 Kasım'da deplasmanda Sırbistan, 17 Kasım'da ise Mersin'de Litvanya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda teknik heyet ve oyuncular, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Öğretmenlere tren bileti ve kargoda "24 Kasım" indirimiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla o hafta hızlı tren ve ana hat tren fiyatlarında öğretmenlerimize yüzde 50 indirim yapılacak""PTT'nin APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında da 24 Kasım'dan önceki 5 işgünü özel olarak öğretmenlerimize yüzde 25 indirim uygulanacak"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- MEB, rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyorMilli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ve rehberlik konularında ailelere ücretsiz hizmet veren RAM'ların güçlendirilmesi, dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla yürütülen kapsamlı projeyi tamamladıProje ile RAM'larda görev yapan 732 rehberlik öğretmenine eğitim verildi, dezavantajlı durumdaki 2 bin 680 aileye ulaşıldıAilelerin RAM'larda verilen hizmetlere ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce 20 bin broşürün dağıtıldığı projede, 67 RAM'a 151 Suriyeli gönüllü eğiticinin "destek personel" olarak görevlendirilmesi yapıldıMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:"UNICEF ile birlikte gerçekleştirdiğimiz proje, RAM'ların hem tanıtımı hem de hizmet kalitelerinin artırılması açısından oldukça önemliydi. Su tutmaya başlayan Ilısu Barajı enerji üretimine hazırlanıyorTürkiye'nin vizyon projelerinden biri olan GAP kapsamında yapımı tamamlanan Ilısu Baraj Gölünde biriken su miktarı 600 milyon metreküpe ulaştı10,5 milyar metreküp suyun depolanacağı barajda, enerji üretimine 3 ay sonra başlanması planlanıyor4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip Ilısu Barajı, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar lira katkı sunacakDSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı:"Şubat 2020'de türbinlerimizi çalıştırıp, enerji üretimine geçeceğiz"(Selman Tür/Batman)