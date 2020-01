GÜNDEM / 12 Ocak 2020

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatı nedeniyle Umman'a taziye ziyaretinde bulunacak.(Maskat) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileriyle buluşma programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.(Hatay/09.00/10.45/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meyra Otel'de dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak, Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) açılış törenine katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediyeyi ziyaret edecek.(Gümüşhane/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulanma süreci ve yankıları izleniyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği operasyonla öldürülmesi ve Ukrayna Hava Yollarına ait uçağın İran hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünün açıklanmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.(Bağdat/Tahran/Ankara/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, Rus ordusu ve İran destekli grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıları nedeniyle Türkiye sınır hattına kaçışı süren sivillerin durumu izleniyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya ile karşılaşacak.(Apeldoorn/19.30)2- ING Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, OGM Ormanspor-Anadolu Efes, TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Gaziantep Basketbol maçlarıyla sona erecek.(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/Bursa/17.30/Afyonkarahisar/20.00) (Fotoğraflı)3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta Beşiktaş TRC İnşaat- Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol müsabakalarıyla tamamlanacak.(İstanbul/15.15/Hatay/17.00) (Fotoğraflı)4- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 2. hafta maçında Almanya temsilcisi Thüringer ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Nordhausen/16.00)5- 48. Uluslararası Yaşar Doğu Serbest ve Kadınlar Güreş Turnuvası, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda sona erecek. Organizasyonun üçüncü gününde erkeklerde 61, 74, 79, 92 ve 125, kadınlarda ise 55, 62 ve 76 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı)6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 10. hafta 2 karşılaşmayla tamamlanacak.7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ikinci yarısının ilk hafta maçları sona erecek.ÖZEL HABER1- Her 5 tüketiciden 3'ü şikayetinde haklı çıktıTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan:"Tüketici hakem heyetlerimize vatandaşlarımız tarafından 2019'da 545 bin 237 başvuru yapılmış olup, 546 milyon lira tutarında uyuşmazlık değerlendirildi""Geçen yıl alınan kararların yaklaşık yüzde 61'i tüketici lehine sonuçlandı""Gelen başvurular arasında en çok 70 bin 698 ile ayakkabı, 62 bin 110 ile cep telefonu, 41 bin 707 ile kredi dosya masrafı, 31 bin 547 ile kredi kartı üyelik ücretleri şikayet konusu oldu""(Vatandaşlara çağrı) Tüketici haklarınızı ararken bilinçli ve cesur olmanızı diliyor, haklarınızı aramaktan imtina etmemenizi tavsiye ediyorum"(Merve Özlem Çakır/Ankara)2- Şehit amfibilerin hatıraları "timsah yuvası"nda yaşatılıyorYurt içinde ve dışında terörle mücadele başta olmak üzere birçok kritik görevde yer alan ve bu uğurda şehit olan amfibi deniz piyadelerinin isimleri, İzmir'in Foça ilçesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "timsah yuvası" olarak adlandırılan Amfibi Deniz Piyade Tugayındaki anı salonları ve fidanlıklarda yaşatılıyorAnı salonlarında şehitlerin fotoğrafları ve kişisel eşyaları ile operasyonlar sırasında terör örgütlerinden ele geçirilen silahlar sergileniyor(Halil Fidan/İzmir)3- "Yaşamaz" denilen Ömer bebek, yaşam savaşını kazandıAnne karnındayken yapılan tetkiklerinde fark edilmeyen Hipoplastik Sol Kalp Sendromu ile dünyaya gelen 20 günlük Ömer Özgenç, yapılan başarılı operasyonla hayata tutunduSBÜ Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Erkut Öztürk:"Bilgi ve tecrübemiz arttıkça bu bebeklere daha faydalı olmaya başladık. Bizim merkezimiz dünya standardında bu bebeklere yapılabilecek tüm müdahaleleri yapabilen Türkiye'deki sayılı merkezlerden. Bu konuda Türkiye'deki örnek merkezlerden biriyiz"Ömer bebeğin babası Tunahan Özgenç:"Bu hastalıkla mücadele eden aileler, kesinlikle ümitsizliğe kapılmasınlar. Çünkü artık devletimiz eski devletimiz değil, yurt dışındaki olanakların daha da fazlasına sahibiz. Çocuklarımız bundan sonra çok daha iyi olacak"(Hatice Şenses/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)