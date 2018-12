Gündem / 13 Aralık 2018

13 Aralık 2018 Perşembe 09:01



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"na katılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektubu sunacak Kamerun Büyükelçisi Victor Tchatchouwo, Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet ve Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/13.30/15.00/15.45/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüşecek.(TBMM/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DİSK'i ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde işten çıkarıldıkları için eylem yapan işçileri ziyaret edecek.(İstanbul/13.30/Kocaeli/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "2023 Eğitim Vizyonu Paylaşım Toplantıları"na katılacak.(İstanbul/09.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM'denGenel Kurulda Çevre ve Şehircilik, Adalet, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2019 yılı bütçeleri görüşülecek.KİT Komisyonunda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ ile TTA Gayrimenkul AŞ'nin 2016 yılı kesin hesapları ele alınacak.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Türk Savunma Sanayii ZirvesiSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, zirvenin ikinci günü açılışında konuşacak.Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın konuşma yapacağı zirvede, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin özgün tasarım helikopteri Gökbey'in pilotları gençlerle buluşacak.(Ankara/09.30-16.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.(Ankara/14.00)3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.(Ankara/14.30)4- TÜİK, ekim ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak, "Satınalma Gücü Paritesi, 2017" haber bülteni yayımlayacak.(Ankara/10.00/13.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla liderler zirvesi yapılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.(Paris/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara)? (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Ankara)GÜNCEL1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ davalarıDarbe girişimi sırasında Gölbaşı'nda bulunan ÖKK'yi ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda 6. ve son hafta maçları yapılacak.D Grubu'nda Fenerbahçe, Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile deplasmanda karşılaşacak. I Grubu'nda Beşiktaş, Vodafone Park'ta İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. J Grubu'nda ise Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Belçika'nın Standard Liege takımıyla karşı karşıya gelecek.(Trnava/23.00/İstanbul/Manisa/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek. Anadolu Efes ise Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/21.30/Atina/19.45) (Fotoğraflı)3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe, Letonya temsilcisi TTT Riga ile deplasmanda karşılaşacak, Hatay Büyükşehir Belediyespor ise Macaristan'ın Sopron Basket takımını Antakya Spor Salonu'nda konuk edecek.(Riga/20.30/Hatay/18.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası'nın 6. ve son haftasında D Grubu'nda OGM Ormanspor, Romanya temsilcisi ACS Sepsi ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Çukurova Basketbol, İsveç ekibi A3 Basket'i Servet Tazegül Spor Salonu'nda, BOTAŞ da Bulgaristan'nın Beroe takımını Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek.(Sfantu Gheorghe/20.00/Mersin/18.00/Ankara/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- "Türkiye ve Estonya savunma alanında büyük potansiyele sahip"Estonya Savunma Bakanı Jüri Luik:"İş birliği yaptığımız birçok alan var ama aynı zamanda aramızda büyük bir potansiyel de var. Türkiye çok çeşitli savunma güçleri, savunma sanayiisi olan büyük bir ülke""(Rusya-Ukrayna krizi) Rusya tansiyonu adım adım yükseltiyor. Bu durum, bir noktada bölgeye daha büyük bir anlaşmazlık getirebilir""Güçlü Transatlantik bağa dayanan, büyük ve güçlü bir ittifak olan NATO her zaman en iyi müşterek savunma yolu olmuştur ve şimdi de öyledir""Avrupa ordusunu değil, NATO'yu konuşmalıyız""(INF Anlaşması ve Rusya- ABD gerginliği) Taraflardan biri uymuyorsa ortada bir anlaşma olmasına da gerek yok' diyen ABD'ye yönelik geniş bir destek olduğunu düşünüyorum"(Nazlı Yüzbaşıoğlu/Ankara)2- "Yemen'e yardım ulaştırmayı insanlık vazifesi biliyoruz"AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:"Yemen'de özellikle çocukların, hasta ve yaşlıların çok etkilendiği bir krizde elimizden geleni yapmayı planlıyoruz. Bunu bir insanlık vazifesi biliyoruz.""Başlattığımız kampanyayla insani yardıma destek vermek üzere yola çıktık. Uluslararası toplumun, bizim, dünyanın başka ülkelerindeki birçok insanın bu tür kampanyalara destek vermesini bekliyoruz ki insan ızdırabını dindirelim. O yüzden diyoruz ki çocuklar da ölmesin insalık da""Vatandaşlarımız cep telefonlarından 'Yemen' yazıp 1866'ya SMS gönderdikleri takdirde 10 liralık bir bağış yapmış olurlar""Yemen'deki trajediden, krizden haberdar olan herkesin üzerine küçük de olsa sorumluluk düştüğünü düşünüyorum"(Orhan Onur Gemici-Sertaç Bulur/Ankara)3- Milli piyade tüfeği "MPT-76" asker ve polisin gücüne güç kattıKırıkkale'deki MKEK tesislerinde yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin hizmetine sunulan Milli Piyade Tüfeği MPT-76 sayısı 25 bine ulaştı2016'da seri üretimine geçilen ve "G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik" olarak nitelendirilen MPT-76'nın 2019 üretimi için 35 bin talep daha alındıMKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakcıoğlu:"Şu ana kadar 25 bine yakın silahımız teslim edilmiş durumda. 2019 yılı için 35 bin 125 kesinleşmiş siparişimiz var. MPT-76'yı başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Kıbrıs'a gönderdik"(Fatih Gökmen/Kırıkkale)