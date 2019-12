GÜNDEM / 13 Aralık 2019

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katılacak, Bölge Adliye Mahkemesi ile Adliyeyi ziyaret edecek.(Van/10.00/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında ve Nevşehir Ahiler Kalkınma Ajansında iş insanlarıyla bir araya gelecek.(Kayseri/10.00/Nevşehir/15.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TÜİK, ekim ayı sanayi üretimi, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak, 2018 yılı "Satınalma Gücü Paritesi" haber bültenini yayımlayacak.(Ankara/10.00/13.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ikinci gün oturumu yapılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.(Ankara/09.30)Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Sakarya/10.00)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları takip ediliyor.(Bursa) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/11.00)5- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 49 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Kocaeli/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde başarı elde eden milli atletler ile Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Büyük Atatürk Koşusu" kapsamında geçmiş yıllarda derece elde eden milli atletleri makamında kabul edecek, Bağcılar Belediyesinin 24. Geleneksel Gençlik Şöleni Ödül Töreni'ne? katılacak.(Ankara/09.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Süper Lig'de 15. haftanın ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(Antalya/20.30) (Fotoğraflı)3- TFF 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Altay, Adana Demirspor'u konuk edecek.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)4- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başlayacak. (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- İŞKUR istihdamda hedefi aştıBu yıl 1 milyon 350 bin kişinin istihdamına aracılık etme hedefi koyan İŞKUR, ocak-kasım döneminde özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştirdiİlk kez 2017'de bir yılda 1 milyon istihdam rakamını aşan kurum, son rakamlarla 10 yılda 7,5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:"İstihdamı artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlı ve kesintisiz biçimde sürdüreceğiz. Hedefimiz 2022'de işsizliği tek haneye düşürmek"(Özcan Yıldırım-Ankara)2- "FETÖ" ile korkutarak dolandırıcılık yapanlara davaKendilerini polis, hakim, savcı ve kamu görevlisi olarak tanıtıp, aralarında merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kardeşi Kemalettin Erbakan'ın da bulunduğu 41 kişiyi, mal varlıklarının FETÖ'ye aktarılacağı yalanıyla korkutup dolandırdıkları iddia edilen 33 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiİddianamede, örgüt içinde "atıcı", "aracı" ve "eldenci-çekici" gibi farklı statüler bulunduğu, suçtan kazanılan para ve mal varlıklarının statüye göre belirlenen oranlarda paylaşıldığı ifade edildiSanıkların "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmaları istendi(Başak Akbulut Yazar/İstanbul)3- Türk doktorlar yüz ve çift kol naklini dünyaya anlatıyorTürkiye'nin ilk yüz ve çift kol, dünyanın kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan, gelen taleplere göre farklı ülkelerde deneyimlerini paylaşıyorKasım ayında Tayvan'da kadavra üzerinde kol ve yüz nakli operasyonu anlatan Özkan çifti, gelecek yıl nisanda ABD'de bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacakAkdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan:"Ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Her zaman herkese yardımcı olmak bize büyük keyif veriyor. Onlardan da bir şeyler öğreniyoruz"(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)