GÜNDEM / 13 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansında genel kurula hitap edecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Töreni'ne, Giresun Dernekler Federasyonu buluşmasına katılacak.(İstanbul/10.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis gruplarını ziyaret edecek.(TBMM/16.30/15.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, İstinye Çarşı ile Sarıyer merkezde esnafla bir araya gelecek, Sarıyer Spor Kulübü ile AK Mekan'a ziyaret gerçekleştirecek.(İstanbul/14.00-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Genel-İş Sendikası İstanbul şube yönetimleriyle bir araya gelecek.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Makine Zirvesi'ne (MAKFED) katılacak.Varank, Microsoft Teknoloji Merkezi'nin açılışını yapacak.(İstanbul/09.30/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/14.30)3- TÜİK, nisan ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davaları15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta üçüncü ve son gün maçında Polonya ile karşılaşacak.(Jiangmen/11.00)2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı)3- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor.4- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası grup maçlarıyla sürüyor. Organizasyonun yedinci gününde B Grubu'nda Güney Afrika-Çin, C Grubu'nda ise Avustralya-Brezilya karşı karşıya gelecek.(Paris/22.00/Montpellier/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Türkiye bayramda yollara düştüUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Ramazan Bayramı tatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 6 milyon 403 bin 985 yolcu için 45 bin 132 uçak seferi düzenlendi""Otobüs taşımacılığında B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri kullanma izni verilmesiyle 109 bin 475 otobüs seferiyle taşınan yolcu sayısı 3,2 milyonu geçti""TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yüksek hızlı trenlerle 438 sefer, konvansiyonel trenlerle 216 sefer, bölgesel trenlerle bin 746 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 3 bin 564 sefer gerçekleştirildi. Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- Evde bakım yardımı alanların sayısı 515 bin olduAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bakıma muhtaç ihtiyacı olan engelliler ile yaşlı bireylerin ailelerinden ayrılmamaları amacıyla ödenen aylık 1305 liralık evde bakım yardımından faydalananların sayısı 515 bin 749 oldu2019 yılının ilk altı aylık döneminde bu yardımı alanlara 3 milyar 934 milyon 624 bin lira kaynak aktarıldı(Merve Yıldızalp/Ankara)3- TEMİZ ÇEVRE TEMİZ SU - Türkiye'de her 4 kişiden 1'i su israfına duyarsızTürkiye'de her 4 kişiden birinin aşırı su tüketimine karşı herhangi bir önlem almadığı ve su israfına duyarsız olduğu görüldüKalabalık hanelerin ve yüksek gelir grubundakilerin su tüketim miktarlarının ve dolayısıyla su tüketimine harcadığı paranın daha yüksek olduğu ortaya çıkarken, aylık kazancı 3 bin liradan düşük olan katılımcıların su tasarrufuna daha çok dikkat ettikleri belirlendiGelir düzeyi "bin 405-3 bin lira" olan bireylerin "bulaşık makinesini tam kapasite dolmadan çalıştırmama", "bin 404 lira ve altı" gelir grubundaki tüketicilerin de "sıcak su musluğu açıldığında su ısınıncaya kadar akan suyu bir kovada biriktirip çiçek sulamada ya da temizlikte kullanma" davranışlarının diğer gelir gruplarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edildi(Merve Özlem Çakır/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 