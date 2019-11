GÜNDEM / 13 Kasım 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılanacak.Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine iştirak edecek Erdoğan ve Trump, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret ederek, burada düzenlenecek Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap edecek.(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal için Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.(İstanbul/12.53) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucular Hizmet İçi Eğitim Semineri"ne iştirak edecek.(Van/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM'denGenel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 bütçesiyle 2018 kesin hesapları, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018 kesin hesapları ele alınacak.(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, eylül ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO 40. Genel Konferansı'nda Türkiye adına "Ulusal Beyan"da bulunacak.(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Isparta Belediyesini ziyaret edip, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin akademik yıl açılış törenine katılacak.Bakan Kasapoğlu, Antalya'da Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı'nın kapanışına ve 17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi'nin açılışına iştirak edecek.(Isparta/09.20/10.00/Antalya/14.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanacak H Grubu 9. hafta maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek.Ay-yıldızlı ekip, maçın hazırlıklarını aynı tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(İstanbul/19.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Sırbistan'ın Partizan NIS takımını konuk edecek. D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Almanya temsilcisi EWE Baskets ile deplasmanda karşılaşacak.(Bursa/20.00/Oldenburg/22.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Belçika temsilcisi Filou'yu konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, İspanya'nın Iberostar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Ankara/20.00/Tenerife/22.30) (Fotoğraflı)5- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 4. haftasında D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İsviçre temsilcisi Fribourg Olympic'i, E Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka, Belçika'nın Spirou Basket takımını ağırlayacak.(İstanbul/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Tokat Belediye Plevne, Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı konuk edecek.(Tokat/19.00) (Fotoğraflı)7- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun kasım ayı olağan toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)8- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 8. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Opet müsabakasıyla tamamlanacak.(Aydın/19.00) (Fotoğraflı)9- Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçında Muratpaşa Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşı karşıya gelecek.(Antalya/15.00)ÖZEL HABER1- Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin eserleri okullara taşınacakMilli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini, çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı"Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor" Projesi ile öğrencilerin resimleri ve müzik performansları okullarda sergilenecekMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"Proje ile okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecekler"(Selma Kasap/Ankara)2- Bankaların tarıma kredi desteği 105 milyar lirayı aştıBankacılık sektörü tarım alanında faaliyet gösteren firmalara kredi desteği sağlarken, bu alandaki kredilerin stoku eylül sonu itibarıyla 105 milyar 266 milyon liraya ulaştıGeçen yılın sonunda 100,3 milyar lira düzeyinde bulunan kredi stoku, 9 aylık dönemde 4,9 milyar lira artış gösterdi(Murat Birinci/İstanbul)3- Yaş meyve sebze ihracatı 10 ayda 1,5 milyar dolar kazandırdıTürkiye'den yılın ocak-ekim döneminde 130 ülkeye 2 milyon 716 bin tonluk yaş meyve sebze ihracatından 1 milyar 579 milyon 561 bin 602 dolar gelir sağlandıDış satımda Rusya, Almanya ve Irak ilk 3 sırada yer aldıYaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan:"Bir taraftan ana pazarımız olan Rusya'ya ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalar yaparken diğer taraftan da yeni pazarları keşfetme noktasında ciddi çalışmalarımız var"(Meltem Yılmaz/Trabzon)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 