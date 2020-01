GÜNDEM / 13 Ocak 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'i kabul edecek.(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde düzenlenecek, "E - Denklik Modülü" tanıtım toplantısı ile TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine iştirak edecek.(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Siyaset Akademisi 19.Dönem Programı'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ar-Ge Projeleri İmza Töreni"ne katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksi, süt ve süt ürünleri üretimi, kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Rusya'da temaslarda bulunacak.(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vefatının 8. yıldönümünde düzenlenecek törenle anılacak.(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 142 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da başlayacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İstanbul'da 14-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtımı amacıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in de katılımıyla Ahmet Cömert Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- İhracatta ilk 20 ülkenin payı yüzde 65 olduTürkiye'nin ihracatında zirvede yer alan 20 ülkeye 2019'da 108,3 milyar dolarlık dış satım yapıldıYaklaşık 15 milyar dolar ile geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olan Almanya'ya dış satım 2018'e göre yüzde 5,4 azaldıDeğer bazında en fazla ihracat artışının yakalandığı ülke 700 milyon dolar ile Hollanda olurken, Suudi Arabistan yüzdesel ihracat artışında 21,4 ile başı çekti(Zeynep Kahveci/İstanbul)2- Çevreyi kirleten tesislere geçen yıl 150 milyon lira ceza kesildiÇevre Kanunu'na muhalefet eden ve geçen yıl en çok ceza kesilen tesislerin bulunduğu iller Ankara, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Bilecik şeklinde sıralandıAnkara'daki tesislere 25 milyon 938 bin 492 lira ceza uygulanırken, İstanbul'da kesilen ceza, bu miktarın yaklaşık yarısına denk gelen 12 milyon 186 bin 505 lira oldu(Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)3- ÇAYKUR 2019 yılında kuru çay satışında hedefini tutturduGenel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim:"134 bin ton kuru çay ürettik, 120 bin tonunu sattık. Bu anlamda biraz daha kuru çay satışlarının artması lazım ama eski yıllara bakıldığında 120 bin ton, hedeflerimizin üzerinde bir rakamdır""3 ton maça çayı, yeşil çay pudrası sattık. Bu da 20 bin paketin üzerinde bir satış ediyor. İki ay gibi bir sürede 3 ton yeşil çay pudrası az bir rakam değil"(Muhittin Sandıkçı/Rize)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.