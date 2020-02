GÜNDEM / 13 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretiTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından Başbakanlık 'ta resmi törenle karşılanacak.Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelecek Erdoğan, daha sonra mevkidaşı tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Özel Kayseri OSB Teknik Kolejini, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile buluşma programı ve tasarım beceri atölyesi yapımı protokol imza törenine katılacak.(Kayseri/10.45-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kestel, Gürsu, Yıldırım ve Nilüfer'de esnaf ile ilçe teşkilatları ziyaretlerinde bulunacak.(Bursa/10.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM Genel Kurulunda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif üzerinde görüşmeler devam edecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda zincirinde yerli tohum kullanımını artırmak için başlatılan "Atadan Toruna Tohum Seferberliği"nin tanıtım toplantısına katılacak, deprem bölgelerini ziyaret edecek ve incelemelerde bulunacak.(İstanbul/10.00/Elazığ/15.15-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini paylaşacak.(Ankara/14.30)3- TÜİK, geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim ile perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumları yapılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Suriye sınır hattındaki gelişmeler takip ediliyor.(Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasındaki Girişimcilik, Mentorluk ve Staj İş Birliği Protokolü imza törenine katılacak, Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'i kabul edecek.(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.Organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 50, 55, 59, 68 ve 76 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.(Roma/13.30/18.45/20.00) (Fotoğraflı)3- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek.(Erzurum/17.00/Sivas/19.15) (Fotoğraflı)4- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, Çekya temsilcisi Jihostroj'a konuk olacak.(Ceske Budejovice/19.00)ÖZEL HABER1- Medeniyetler beşiği: "Patara"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara Yılı" ilan etmesi, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından memnuniyetle karşılandıProf. Dr. Işık:"(Patara Antik Kenti) Günümüze kadar çok az kesintiyle devam eden bir tarih sarmalının içindeyiz. Burası medeniyetlerin adeta beşiği. Anadolu'nun en özel kentlerinden birisi""Bu standartlarda bir kent her zaman karşımıza çıkmıyor. İnşallah Unesco Miras Listesi'nde yer alacaktır""Tüm dünyada uygarlık adına bildiğimiz her şey bu coğrafyada yaratılmıştır. Göbeklitepesi, Troyası, Patarası ile... Anadolu uygarlıklar üreten bir coğrafyadır"(Süleyman Elçin/Antalya)2- Aynı yastıkta 80 yıldır "ilk günkü aşkla" süren mutlulukBurdur'da 94 yaşındaki Rukiye ile 105 yaşındaki Yusuf Baş çifti, aralarındaki büyük sevgi bağıyla sürdürdükleri yıllara meydan okuyan 80 yıllık evlilikleriyle çevrelerinde örnek gösteriliyorBirbirlerinden bir gün bile ayrı kalmaya dayanamayan ve birçok zorluğa birlikte göğüs geren çift, huzurlu evliliklerini "sevgi ve saygı"ya borçlu olduklarını belirtiliyorKoltuk değnekleriyle hareket eden Rukiye Baş:"Eşim bana kızdığında bir şey demem, ben de ona kızdığımda o seslenmez. Yusuf'umu çok seviyorum. Evlilikte şakalaşma, tartışma, iyi günde, kötü günde olur"Yusuf Baş:"Çok güzel günlerimiz geçti. Hiç ayrımız gayrımız yok. Onu çok seviyorum. Sevmezsen, ömür geçer mi?"(Bilal Altıok/Burdur)3- Konut satışında lider ilçeler Esenyurt ve Çankaya olduGeçen yıl en çok konut satılan ilçeler sıralamasında başı 955 bin nüfusla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt çekti2019 genelinde 33 bin 194 adet konutun satıldığı Esenyurt'u, 21 bin 120 adetle Çankaya, 20 bin 526 adetle Keçiören, 19 bin 880 adetle Antalya Kepez ve 17 bin 581 adetle Mamak takip ettiEn çok konut satılan ilçeler sıralamasında ilk 20'de Ankara'dan 7, İstanbul'dan 4, Antalya'dan 3, Gaziantep'ten 2, Bursa, Konya, Eskişehir ve Kayseri'den birer ilçe yer aldı(Uğur Aslanhan/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 