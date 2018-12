Gündem / 14 Aralık 2018

14 Aralık 2018 Cuma 09:02



14 Aralık 2018 Cuma 09:02

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı ile Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center'da gerçekleştirilecek Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'na katılacak.(İstanbul/10.30/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul 2. Ekonomi Zirvesi, İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı, Parlamentolararası Kudüs Platformu İkinci Konferansı ile konferans katılımcıları onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.(İstanbul/09.25/10.30/14.30/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret edecek.(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehir Parkı ile Taşköprü ilçesinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin açılışılarını yapacak.(Kastamonu/11.00/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Karadeniz Bölge Toplantısı'na ve Milli Teknoloji Zirvesi kapanış törenine katılacak.(Samsun/14.30/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TÜİK, kasım ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Polonya'nın Katoviçe kentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Konferansı (COP24) gerçekleştirilecek.(Katoviçe)4- Fransa ve Belçika'da "sarı yeleklilerin" düzenlediği protestoların yansımaları takip ediliyor.(Paris/Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara)?7- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.(Sana/Ankara)GÜNCEL1- Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.Kazada hayatını kaybedenler için Ankara, Tokat, Çankırı, Şanlıurfa ve Çanakkale'de cenaze törenleri düzenlenecek.(Fotoğraflı - Görüntülü)2- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişiminde Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı davaya Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)KÜLTÜR SANAT1- İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından verilecek "Sanat ve Görüntü Yönetmenlerine Saygı Ödülü" Türvak Sinema Tiyatro Müzesinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın ilk maçında Göztepe ile Bursaspor, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek.(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak.(Atina/22.30) (Fotoğraflı)3- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta İstanbulspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Fenerbahçe-Nilüfer Belediyespor, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta karşılaşmalarıyla başlayacak.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Turizmde "rekor" yılıBu yıl birçok önemli başarıya imza atan turizm sektörü, 2018'i 40 milyonun üzerinde turist sayısına ulaşarak rekorla kapatmaya hazırlanıyorYıl sonu itibarıyla turizm gelirlerinin de 32 milyar dolar seviyesine gelmesi bekleniyorKültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yeni dönemde turizm gelirlerinin ve nitelikli turist sayısının artırılmasını odağına alan birçok yeni uygulama devreye girecekTürkiye'nin yeni tanıtım stratejisi, hedef pazar olarak belirlenen Uzak Doğu ülkelerine açılma, turizm meslek liselerinin "kolej" statüsüne kavuşturulması ve Türkiye Turizm Geliştirme Fonu'nun kurulması gibi çalışmalar 2019'un en önemli turizm gelişmeleri arasında yer alacak(Burcu Çalık/Ankara)2- Gökbey 2021 başında yerli motorla seri üretimdeSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:"Seri üretim takvimini 2021 başı olarak alıyoruz. 2- Gökbey 2021 başında yerli motorla seri üretimdeSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:"Seri üretim takvimini 2021 başı olarak alıyoruz. Bir hava aracının kalifikasyon süreci gerçekten çok dikkatli yürütülmeli. Helikopterimiz hazır ve buna motoru da hazırlıyoruz""Helikopterimizi seri üretim aşaması geldiğinde yerli motorumuzla uçuracağız"(Göksel Yıldırım/Mustafa Çalkaya/Ankara)3- Makas değiştiren TAV, artık büyük havalimanları peşindeTAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener:"TAV olarak artık makas değiştirdik. Artık büyük havalimanları peşinde koşuyoruz""Antalya Havalimanı'nı da alarak İstanbul'da kaybedeceğimiz FAVÖK'ün, yüzde 50'sini kazanmış olduk. Bundan sonraki yıllarda ikinci yüzde 50'yi kazanıp İstanbul'daki kaybı sıfırlamak istiyoruz""61 havalimanında servis şirketlerimiz ile hizmet vermeye başladık. 21 ülkede 76 havalimanındayız"(Gökhan Yıldız/İstanbul) 