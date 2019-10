GÜNDEM / 14 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan 'ı ziyaret edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zagulba Sarayı'nda görüşecek.Hilton Otel'de Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na katılacak Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından verilecek akşam yemeğinde Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı 141. Genel Kurulu'na katılacak.(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı partisinin genel merkezinde kabul edecek.(Ankara/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Büyükşehir, Meram, Karatay ve Selçuklu belediyelerini ziyaret edecek, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda bulunacak, OSB Sanayicileriyle İstişare Toplantısı'nda yer alacak.(Konya/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi ile eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak, Küresel Gazeteciler Birliği ile Azerbaycan Basın Konseyi'nin akşam yemeğine iştirak edecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı yapılacak.(Lüksemburg)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası A, B ve H gruplarında 7 karşılaşmayla sürüyor.H Grubu'nda yer alan lider Türkiye, aynı puana sahip Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.(Saint-Denis/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- "Bir değil on Elif feda olsun"Sivilleri hedef alan eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a yönelik havanlı ve roketatarlı saldırısıyla katledilen 11 yaşındaki Elif Terim'in ailesi, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek veriyorBaba İbrahim Halil Terim:"Bu terör denen illetin Allah belasını versin. Devletimiz üstesinden gelecektir ve Elif'in öcünü alacaktır, buna inanıyorum. Bir değil on Elif feda olsun, vatanım sağ olsun. Devletim olmazsa ben şu an burada duramam""İçimiz yanıyor, ciğerimiz gitti ama bir andan da sevinçliyim bir şehit babası olarak ne mutlu bana. Kızım bana şefaat edecek ve Rabbim bizlere cennetini ihsan eder inşallah"Döktüğü gözyaşlarıyla hafızalarda derin iz bırakan Elif'in ağabeyi İsmail Terim:"Kardeşim şehit oldu, çok üzüldüm. Allah teröristlerin belasını versin"(Rıdvan Korkulutaş-İbrahim Toprak/Şanlıurfa)2- Üniversitelere 36 milyar lira ödenekÜniversitelere 2020 yılı için 36,1 milyar lira bütçe ödeneği verilmesi öngörüldüEn fazla bütçe ödeneği ayrılması planlanan yüksek öğretim kurumu 1 milyar 148,7 milyon lirayla Hacettepe Üniversitesi olduHacettepe'nin ardından en fazla ödenek ayrılan üniversiteler, 1 milyar 147,5 milyon lirayla Ankara Üniversitesi, 1 milyar 46,5 milyon lirayla İstanbul Üniversitesi, 961,6 milyon lirayla Ege ve 888,1 milyon lirayla Gazi Üniversitesi olduİletişim, Avrupa Birliği başkanlıkları, TİKA, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay için öngörülen ödenekler, Hacettepe Üniversitesine verilmesi planlanan bütçeye yaklaşamadı(Erhan Cihan Ünal/Ankara)3- Kırsaldaki kadınlara bakanlık eliTarım ve Orman Bakanlığınca kırsalda yaşayan kadınlara yönelik çok sayıda proje hayata geçirilirken, tarımsal üretimden girişimciliğe kadar çok farklı alanda eğitim hizmeti de veriliyorBakanlıkça verilen eğitimlerden, 2003-2018 döneminde 2 milyon 212 bin 852, bu yıl içinde ise 77 bin 383 kadın çiftçi yararlandıKırsalda yaşayan girişimci özelliği taşıyan kadınlara girişimcilik eğitimleri verilirken, 2014-2019 yıllarında 81 ilde 5 bin 292 kadın çiftçiye ulaşıldı(Deniz Çiçek/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 