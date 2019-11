GÜNDEM / 14 Kasım 2019

6 Nisan 19201- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valilik ile Belediyeyi ziyaret edecek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılacak.(Sivas/13.00/13.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ticaret Odası Aylık Olağan Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi 2019-2020 Beyaz Önlük Giyme Töreni'ne katılacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Aydın Üniversitesinde "Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" konferansına iştirak edecek.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM'denGenel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 bütçesiyle 2018 kesin hesapları ele alınacak.(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısı ile "Ege Ekonomik Forum 2019"a katılacak.(Ankara/10.00/İzmir/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi ile ekim ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.(Ankara/10.00)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak(Ankara/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek toplantısına katılacak.(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales'in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek.(Bogota) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar takip ediliyor.(Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'da Dünya Dini Liderler Zirvesi'ne katılacak.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Alsancak ve Göztepe stadyumlarında incelemede bulunacak.(İzmir/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 9. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla başlayacak.H Grubu lideri Türkiye, Türk Telekom Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek.Ay-yıldızlı ekip beraberlik halinde bile bitime bir maç kala EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.(Belgrad/19.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Zenit'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- MEB, özel eğitim meslek okullarını 81 ilde yaygınlaştıracakMilli Eğitim Bakanlığı, görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını tüm illerde yaygınlaştırma kararı aldıMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:"Özel eğitim meslek okullarımız halen 71 ilde hizmet veriyor. 10 ilimizde ise henüz bu okullarımız bulunmuyor. Bu nedenle yıl sonuna kadar bu illerimizde en az bir özel eğitim meslek okulu açacak ve altyapısını oluşturacağız""2020 yılı itibarıyla 81 ilimizin tamamında en az bir özel eğitim meslek okulumuz hizmet vermeye başlamış olacak"(Burcu Çalık/Ankara)2- GRAFİKLİ - Türkiye'de biyodizel üretimi rekora koşuyorBiyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı:"Geçen yılın ilk 8 ayında 66 bin ton, bu yıl ise aynı dönemde 78 bin ton üretimimiz oldu. Bu yıl 130 bin tonluk bir üretim bekliyoruz. Bu da rekor anlamına geliyor""Bu yılın sonunda 45 bin ton atık yağ toplama hedefimiz var. Atık yağ toplamada yaşanan sorunlar çözüldüğü zaman bunun çok kısa sürede 90 bin tonlara çıkacağını öngörüyoruz"(Yusuf Şahbaz/İzmir)3- TÜSİAD'dan Brüksel'de Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısıTÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski:"Biz ve BusinessEurope senelerden beri Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerinin bir an önce başlamasını savunuyoruz""Bir taraftan Suriye'deki harekat (Brüksel'de) herkesin merak ettiği bir konu. Yeni parlamenterler oldukları için konuya çok da vakıf olduklarını düşünmüyorum. Nitekim yapılan açıklamalar, yapılan söylemler, bizim Türkiye'deki gözlemlerimizle tutarlı değil"(Ata Ufuk Şeker/Brüksel)