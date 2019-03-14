Gündem / 14 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak, Yenimahalle'de düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.(Ankara/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 14. Konferansı'na katılmak üzere gittiği Fas'ta resmi temaslarını sürdürecek.(Rabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşu, sendika, iş dünyası temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşma programına katılacak, Hekimhan ve Akçadağ ile Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerini ziyaret edecek.(Malatya/09.15/11.30/13.00/Adıyaman/13.45/14.45/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Basit Yargılama, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Ceza Kararnamesi Çalıştayı"na katılacak, Şehitkamil Hastanesi'ni ziyaret edecek, Şahinbey Belediyesi Millet Kıraathanesi'nin açılışını yapacak.(Ankara/10.00/Gaziantep/13.45/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni"ne iştirak edecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, açık hava toplantıları yapacak.(Aksaray/14.30/Nevşehir/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor" programı ile "Genişletilmiş Teşkilat Toplantısı"na katılacak.(İstanbul/17.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde düzenlenen "Sıralardan kürsülere, tıp fakültesinden siyasete uzanan bir başarı öyküsü" programına iştirak edecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler'de temel atma ve Akıllı Şehir Esenler İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapacak, Özel Ege Tütün Fabrikasını ziyaret edecek, yem fabrikası ve yem katkı malzemeleri tesisi temel atma törenlerinde bulunacak.(İzmir/10.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.(İstanbul/14.00 ) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, ocak ayı Sanayi Üretim Endeksi ile şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu, mart ayına ilişkin beklenti anketini, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" başlıklı konferansa katılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası "Brexit tarihini erteleme" seçeneğini oylayacak.(Londra)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hisart Müzesi'ni ziyaret edecek, Sinema Müzesi'nde incelemelerde bulunacak, Modern Sergi'ye katılacak.(İstanbul/10.00/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 14'ü firari 85 sanığın yargılamasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.(İstanbul/10.00)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Engelsiz Kafe'de kahvaltı programına katılacak, esnaf ziyaretinin ardından Gençlerle Demokrasi Buluşması ve Büyük Rus Pazarı Sokağı açılışında yer alacak.(Van/10.00/11.00/12.00/13.15)2- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yapılacak.3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi FOX, Darüşşafaka Tekfen ise İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla deplasmanda karşılaşacak.(Tel Aviv/22.05/Las Palmas de Gran Canaria/23.30)4- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Çukurova Basketbol, İtalya temsilcisi Famila Schio ile Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1 - Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 15 dakikada bir seferUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demir yolu ulaşımını sağlayan Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nın hizmete açılmasıyla yüksek hızlı tren saat ve duraklarında değişiklik yapıldı""Ankara-İstanbul-Ankara YHT hattında günde 2 seferin ilk durağı ve 2 seferin son durağı Halkalı İstasyonu oldu""Marmaray Gebze-Halkalı Hattı'nda 06.00-22.00 saatlerinde 15 dakika ara ile 142 tren, Söğütlüçeşme-Zeytinburnu hattında ise 06.00-24.00 saatlerinde 8 dakika arayla 144 tren hizmet vermeye başladı"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- RTÜK, cezaların mahsup edileceği ödül sistemine geçecekRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin:"Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri dolayısıyla teşvik ödülü verilen medya hizmet sağlayıcı kuruluş, ödül tarihinden itibaren bir yıl içerisindeki ilk 5 içerik ihlalinde Üst Kurul tarafından idari para cezası uygulanması yerine uyarılacak""Uygulama sayesinde, teşvik ödülü sahibi medya hizmet sağlayıcı kuruluş, karşılaşması muhtemel idari para cezalarını bu ödülünden mahsup etme imkanına kavuşacak"(Eda Özdener/Yasemin Kalyoncuoğlu-Ankara)3- Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatı hızla yükseliyorBittiğinde en büyük sağlık tesislerinden biri olacak 2 bin 682 yatak kapasiteli Başakşehir Şehir Hastanesinin yüzde 40'lık bölümü tamamlandıBir milyon metrekarelik alan üzerine kurulan ve 6 bloktan oluşan hastane inşaatında gelinen son durum havadan görüntülendiİstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu:"Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla İstanbul'un ilk şehir hastanesi olacak. Hastane, 6 blok ve 2 bin 682 yataklı olacak. Dünyanın en büyük süspansiyon sistemine sahip binanın temeline izolatörler yerleştirildi. İzolatörler sayesinde depremde bile ameliyat yapılabilecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, sağlık yatırımlarının şaheseri olacak"(Adem Demir-Hikmet Faruk Başer/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.