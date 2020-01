GÜNDEM / 14 Ocak 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve Komisyon Üyeleri ile Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ı ayrı ayrı kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.(Ankara/11.45/14.00/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odasınca Ankara Konağı'nda düzenlenecek istişare toplantısına katılacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sheraton Hotel'de, Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim Programı tanıtımına iştirak edecek.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 7.Organize Sanayi Bölgesi Enerji Zirvesi'ne katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, Kasım 2019 dönemi sanayi üretim endeksi, perakende satış endeksleri ve ciro endeksleri ile Aralık 2019 dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla Libya'daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve Moskova'da ateşkesi kalıcı hale getirmek için başlatılan görüşmelerin yankıları takip ediliyor.(Moskova/Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İran'da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.(Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Irak'ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci izleniyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 76'sı tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/11.00)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da sürüyor.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor, Demir Grup Sivasspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Hes Kablo Kayserispor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.(İstanbul/16.00/Sivas/18.30/Kayseri/20.30) (Fotoğraflı)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı, Fenerbahçe Beko da Fransa ekibi ASVEL'i konuk edecek.(İstanbul/20.30/20.45) (Fotoğraflı)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, Yunanistan temsilcisi AEK'ye konuk olacak. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, İtalya ekibi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.(Atina/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)5- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Güneysu karşı karşıya gelecek.(İzmir/16.00)ÖZEL HABER1- İŞKUR geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişiyi işle buluşturduİŞKUR'un 2019'da işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 19,5 artarak 1 milyon 490 bin 276'ya ulaştıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:"İş arayanları işle, işverenleri de aradıkları iş gücü ile buluşturma amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüğümüz bir yılı geride bıraktık""Son istihdam rakamlarıyla birlikte İŞKUR, son 10 yılda yaklaşık 8 milyon kişinin istihdamına aracılık etmiş oldu"(Özcan Yıldırım-Ankara)2- Savaş mağduru ailenin "dördüz" sevinciÜlkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Hammud çifti, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen dördüz bebeklerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerinden dolayı "Recep Tayyip, Emine, Muhammet ve Zeynep" adlarını verdiBaba Abdul Melik Hammud:"Suriye'de çok acı çektik, üzüntüler yaşadık. Şimdi çok mutluyuz. İnşallah ülkem eski günlerine döner, biz de ailecek oraya gideriz"(Sezgin Pancar/Mersin)3- Türk girişimci, mağduru olduğu sahte imzayı "korumaya" aldı30 yıldır Almanya'da yaşayan Türk iş insanı Selahattin Fatih, sahte imza dolandırıcılığına maruz kalmasının ardından parmak izi veya göz tanımalı "Signature Pen" sistemini geliştirdiFatih, sistemi ticarileştirmesinin ardından Türkiye'deki şirket ve kurumlara da sunmayı hedefliyorSelahattin Fatih:"Geliştirdiğim sistemin yatırımının yapılarak ticarileşmesini arzu etmekteyim. Yabancı bir sermaye ile Türkiye'ye getirilmesi yerine Türkiye'den bir destek ile tamamen Türk malı olarak dünyaya lanse edilmesini, kazananın Türkiye olmasını istiyorum""Buluşumdan beklentim, ülkemin kazanması, milletimizin faydalanması ve insanların sahte imzayla zor durumda kalmasını önlemektir"(Bahattin Gönültaş/Berlin)