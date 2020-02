GÜNDEM / 14 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan 'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Parlamentosunda gerçekleştirilecek Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna ve Serena Otel'de düzenlenecek Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak.Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, Başbakanlıkta baş başa görüştükten sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Erdoğan, Han tarafından Başbakanlıkta onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.(İslamabad) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (DİSK) 16. Olağan Genel Kuruluna katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Akademisi ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı ve Meslek İçi Eğitim Semineri'ne katılacak, Adliyeyi, Valiliği, Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.(Afyonkarahisar/09.30-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine iştirak edecek.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen ve gözlem süreleri dolan vatandaşları Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde ziyaret edecek, açıklamalarda bulunacak.(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valilik ve Belediyeye ziyarette bulunacak, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve "İçtimai Yönüyle İskilipli Mehmet Atıf Efendi Anma Programı"na katılacak.(Çorum/15.00-19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya gelecek.(Bingöl/11.45-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin ödemeler dengesi ile şubat ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)3- TÜİK, ocak ayı konut satış istatistikleri ile tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Almanya'da 56. Münih Güvenlik Konferansı başlayacak.(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar izleniyor.(Elazığ/Malatya) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- FETÖ davaları15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.(İzmir/09.30)İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde, eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 43 sanığın, "FETÖ yasa dışı dinleme" suçları kapsamında yargılanmasına devam edilecek.(İstanbul/11.00)SPOR1- 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor.Organizasyonun beşinci gününde serbest stil 57, 65, 70, 79 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kilolarda ise repesaj ve madalya müsabakaları yapılacak.(Roma/13.30/18.45/20.00) (Fotoğraflı)2- Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı konuk edecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TFF 1. Lig'de 22. haftanın ilk maçında Altınordu ile Osmanlıspor karşı karşıya gelecek.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Ankara'da başlayacak.Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko karşılaşacak.(Ankara/17.30/20.30) (Fotoğraflı)5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasının ilk maçında İnegöl Belediyespor, Arhavi Voleybol'u konuk edecek.(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)6- TFF 3. Lig'de 23. hafta 2 müsabakayla başlayacak.ÖZEL HABER1- Avrupa'dan yerli yük vagonlarına yoğun talepUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"TÜDEMSAŞ-özel sektör iş birliğiyle Avusturya merkezli GATX firması için toplamda 400 yük vagonu, Avrupa merkezli TOUAX firmasına 200 konteyner taşıma vagonu ile 600 boji üretilmesi karara bağlandı""TÜDEMSAŞ ve Gök Yapı AŞ arasında Avrupa'da faaliyet gösteren başka bir lojistik firması için 18 yük vagonu ve 54 H tipi boji üretilmesi için de protokol imzalandı"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- Türkiye'nin ilk kadın komando astsubayları göreve hazırİzmir'de zorlu komando eğitimini tamamlayan ve Türkiye'nin bu alandaki ilk kadın astsubayları, terörle mücadele ve iç güvenlik harekatlarında görev alacak olmanın gururunu yaşıyorSilah ve teçhizatı etkili bir şekilde kullanabilen, her türlü hava ve arazi şartlarında gece gündüz günlerce görev yapabilen komandolar, her türlü görevi planlayıp başarıyla gerçekleştirebilecek şekilde yetiştirildiJandarma Astsubay Çavuş Merve Çetin:"Babamın en büyük hayali, erkek çocuğunun olması ve onu askere gönderebilmekmiş. Fakat nasip olmamış. Babama bunun cinsiyet işi değil yürek işi olduğunu yalnız erkeklerin değil kızlarında bu işi başarı ile yapabileceğini göstermek istedim"Jandarma Astsubay Çavuş Su Yıldız:"Eğitimlerimiz normalin çok üzerinde ve zor ama bizler her gün aynı inanç ve inatla başlıyoruz. Bizlere ne tür görevler verilirse verilsin vazifemizi yapmaya her zaman hazır olacağız"(Halil Fidan/İzmir)3- İkinci el otoda "sigortadan şişirme hasar kaydı" oyununa düşmeyinİkinci el araç piyasasında sıklıkla karşılaşılan "sigortadan şişirme hasar kaydı" ifadesini iyi araştırmadan araç satın alan tüketiciler, ilk anda uygun fiyatlı araç aldığını düşünse de zaman içerisinde mağdur olabiliyorTürkiye Sigorta Birliği:"Tüketiciler ağır hasarlı araçları satın alırken öncelikle hangi parçaların değiştiğine dikkat etmelidirler. Burada şunu özellikle vurgulamak gerekir ki sigorta şirketlerinin eksperler üzerinden tespit ettirdikleri onarım maliyetlerinin standartları ile bu araçları satın alan kişilerin onarım maliyetlerinin standartları çok iyi araştırılmalıdır""Sigorta şirketinin hasar tutarını şişirmesi gibi bir durum sigorta şirketinin kasasından çıkacak parayı artıracağından sigortacılık mantığı açısından esasen makul bir açıklama değildir. Bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir""Sigorta suistimalleri birçok ülkede vergi kaçakçılığından sonra en yaygın ekonomik suç olarak kabul edilmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun 158'inci maddesi kapsamında sigorta suistimalleri nitelikli dolandırıcılık olarak değerlendirilmekte ve 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olmamak kaydıyla 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezasına hükmolunmaktadır"(Abdulselam Durdak/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.