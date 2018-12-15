Gündem / 15 Aralık 2018

15 Aralık 2018 Cumartesi 09:02



15 Aralık 2018 Cumartesi 09:02

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde halka hitap edecek.(Denizli/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Denizli'de yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreni ile İstanbul'da TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 64. Kuruluş Yıl Dönümü programına katılacak.(Denizli/15.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Kepez Santral Mahallesi ile Çalkaya kentsel dönüşüm alanları, Kızıllı Entegre Katı Atık Tesisi, Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi Alanı'nda incelemede bulunacak ve Turizm Çalışanları TOKİ Konutları Temel Atma Töreni'ne katılacak.(Antalya/10.15-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akademi Beyoğlu'nda "Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları Forumu"na iştirak edecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, partisince düzenlenen STK'ler ile istişare toplantısına katılacak.(Samsun/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) 17.Olağan Genel Kurulu etkinliğine iştirak edecek.(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Mustafa Necati Kültür Evi'nde düzenlenecek Seyr-i Aşk Tezhip Sergisi açılışına katılacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- TBMM Genel Kurulunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkmenistan'da 9. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katılacak, temaslarda bulunacak.(Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak üzere gittiği Katar'da temaslarda bulunacak.(Doha) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Fransa'da "sarı yeleklilerin" ülke genelinde düzenleyeceği protestolar izlenecek.(Paris) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara)?5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Ankara)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftaya Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü, Atiker Konyaspor-Kasımpaşa, Medipol Başakşehir-Galatasaray müsabakalarıyla devam edilecek.(Rize/Sivas/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)2- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep, Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor, Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor-Denizlispor müsabakalarıyla sürüyor.(Eskişehir/Afyonkarahisar/13.30/Balıkesir/Karabük/16.00) (Fotoğraflı)3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Fenerbahçe-Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş Sompo Japan, Gaziantep Basketbol-TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.(İstanbul/13.00/15.15/Gaziantep/17.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. haftanın ilk maçlarında Bellona Kayseri Basketbol-Kırçiçeği Bodrum, Galatasaray-İstanbul Üniversitesi karşı karşıya gelecek.(Kayseri/13.00/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 11. haftası İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor, Halkbank-Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.(İstanbul/Ankara/14.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Çanakkale Belediyespor-Karayolları, Halkbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank, THY-Beşiktaş müsabakalarıyla sona erecek.(Çanakkale/14.00/Ankara/16.00/İstanbul/16.30/19.00) (Fotoğraflı)7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 3 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 17. hafta altışar maçla başlayacak.9- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Kashima Antlers (Japonya)- Guadalajara (Meksika), Esperance (Tunus)-El Ain (Birleşik Arap Emirlikleri) maçlarıyla sürüyor.(El Ain/16.00/19.30)ÖZEL HABER1- Kızılay, Fırat'ın doğusu için hazırTürk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan:"(Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması) Biz de özellikle olabilecek herhangi bir göç dalgasına karşı beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, barınma ihtiyaçlarına destek olmak için hazırlıklarımızı yaptık. Ekiplerimiz bölgeye sevk için hazır bekliyor""Daha önce de hem Fırat Kalkanı'nda hem Afrin'de hem İdlib'de, bu çalışmaların hepsini yaptık. Bölgelere beslenme ve barınma için gerekli sevkiyatları gerçekleştirdik""Yemen'de 22 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Ekibimiz, iki yıldır Yemen'deki Aden'de bulunuyor. Aden'den ülkenin 17-18 bölgesine yardım dağıtılıyor. Geçen yıl içinde 13 bin ton un, binlerce koli gıda dağıtıldı"(Ayşe Yıldız/Antalya)2- Bakanlıktan aile hekimliğini güçlendirecek yeni hamleSağlık Bakanlığı, aile hekimliğini tanıtmak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla Türkiye genelinde "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" kampanyası başlattıSağlık Bakanı Fahrettin Koca:"Aile hekimlerinin sayısının arttığı, kronik hastalık takibinin daha kolay yapıldığı, birinci basamak hastanın daha erişilebilir olduğu, aile hekimlerinin imkanlarını daha da artırdığımız bir dönemi düşünüyoruz. Hastanelerdeki yoğunluğu azaltan bir yaklaşım olacak"İletişim kampanyası çerçevesinde kamu spotu, afiş, broşür ve sosyal medya videoları hazırlanacak, illerde saha etkinlikleri düzenlenecek(Duygu Yener-Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)3- "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" teröristlere darbe indirdiMuş'ta, "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı Jandarma Özel Harekat ile komando birlikleri, iki yılda 40 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi, 69 sığınağı imha etti, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiTeröristlerin adeta korkulu rüyası olan "Alparslanlar" ve "Kılıçlar", kış döneminde de gerçekleştirdiği operasyonlarla ön plana çıkıyor(İbrahim Yaldız-Yahya Sezgin/Muş)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. 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