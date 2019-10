GÜNDEM / 15 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan 'daTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fairmont Otel'de düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi'ne iştirak edecek.Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resepsiyona katılacak.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP, HDP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.(TBMM/13.30/12.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/15.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- TÜİK, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini, ağustos ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'da yapılacak Dünya Kanser Liderleri Zirvesi ödül törenine katılacak.(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'i makamında kabul edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, İtalya temsilcisi Umana Reyer, D Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, İspanya ekibi Unicaja Malaga ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Venedik/21.00/Malaga/21.45)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İsrail ekibi UNET Holon ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Yunanistan temsilcisi Peristeri Winmasters'i konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, aynı ülkeden PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.(Holon/19.45/Gaziantep/19.00/Selanik/19.30) (Fotoğraflı)5- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşmayla sona erecek.6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftası PTT-VakıfBank, Türk Hava Yolları-Atlas Global Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.(Ankara/16.00/İstanbul/19.00/Aydın/19.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Ekmek parası için çalışırken teröristlerin hedefi olduYPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine düzenlenen havan saldırısında hayatını kaybeden inşaat ustası İsmail Taşkın'ın 50 lira yevmiyeyle çalıştığı inşaatta saldırıya uğradığı öğrenildiTaşkın'ın eşi Ayşe Taşkın:"Ekmek parasını kazanmak için koşturuyordu. Bütün aile, onun kazandığıyla geçimini sağlıyordu. Çocuklarına 50 lira kazanmak için çalışmaya gitmişti"(Mehmet Fatih Aslan-Cebrail Caymaz/Şanlıurfa)2- 5 ilde devlet lojmanlarının satışı başlıyorAnkara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin'deki devlet lojmanlarının satış işlemine bu ay başlanacakEkspertiz çalışmalarının devam ettiği İstanbul başta olmak üzere 37 ilde, bedel tespitlerinin tamamlanmasıyla lojmanlar satışa sunulacak(Zehra Aydın Turapoğlu-Ankara)3- Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğündeTaşıt kredi faizleri, ekimin ilk haftasında aylık ortalama yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediOtomotiv sektörü temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarın 400 bini aşabileceğini belirtiyorOtomotiv pazarı, taşıt kredi faiz oranlarındaki düşüş ve bankaların kampanyalarıyla geçen ay yaklaşık 42 bin adetlik satışla yüzde 82,4 büyüdü(Murat Birinci/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.