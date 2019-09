GÜNDEM / 15 Eylül 2019

6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak.(Ankara//10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.(Cidde) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur yapılacak.(Tunus) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, "Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik" konulu sempozyumun açılışında konuşacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi sona erecek.Marmaris merkezli olarak Muğla'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etapları geçilecek.Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, rallinin ödül törenine katılacak.(Muğla/09.00/14.15) (Fotoğraflı)2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 67, 87 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.(Nur Sultan)3- Basketbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor.Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek.Kupada üçüncülük maçı ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.(Pekin/15.00/11.00)4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla sürüyor.Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.(Ljubljana/21.30)5- Süper Lig'de 4. haftaya MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.(Ankara/Rize/17.00/Denizli/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı)6- TFF 1. Lig'de 4. hafta Bursaspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Giresunspor, Adanaspor-Adana Demirspor, Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor müsabakalarıyla sürecek.(Bursa/İstanbul/16.30/Adana/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)7- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.8- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.(Veria/15.00)9- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sona erecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türk Hava Yolları ile Sırbistan temsilcisi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.ÖZEL HABER1- Teknoloji girişimleri için 1,1 milyar liralık 5 yeni fonSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) kapsamında sağlanacak kaynaktan yararlanmaya hak kazanan 5 fon için protokol süreci başlatıldı""Ekosistemimize dahil olacak 5 yeni fonun ülkemizde yatırım yapmak üzere oluşturacağı kaynak tutarı, ilk etapta 628 milyon lira olurken nihai tutar 1,1 milyar liraya ulaşacak""Bu kaynaklarla önümüzdeki 5 yılda ülkemizde 148 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım yapılmasını hedefliyoruz"(Dilara Zengin/Ankara)2- Engellerini aşarak BİLSEM'e girmeye hak kazandılarMilli Eğitim Vakfı Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu'nda okuyan omurilik felçli Nurullah Salih Coş ve SMA hastası Bekir Balkan Albay, genel zihinsel yetenek alanında Bilim ve Sanat Merkezleri'ne girmeye hak kazanarak bedensel engellerinin başarılarının önüne geçemeyeceğini gösterdiNurullah Salih Coş:"Gelecekte hem bilgisayar hem de tasarım mühendisliği okumak istiyorum. Büyüyünce de tasarım mühendisi olup engelli çocukların hayatını kolaylaştıracak tasarımlar yapmak istiyorum"Bekir Balkan Albay:"Engelli öğrenciler de isterlerse her şeyi başarabilirler. Başarıya ulaşmak için bol bol kitap okusunlar ve çalışsınlar"Nurullah Salih'in annesi Aliye Coş:"Engelli öğrenciler eve kapanmasınlar, dışarı çıksınlar. Elbette engelli çocuklar birçok yerde zorluk çekiyor ama buna rağmen yılmamak çok önemli"Bekir Balkan'ın babası Ümit Albay:"Bekir fiziki engelin başarıya engel olmadığının farkında olan bir çocuk. Milyonerler 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldıTürkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, temmuz ayı itibarıyla 2018 sonuna kıyasla 83,4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandıSöz konusu dönemde milyonerler 2,1 milyar liralık altın ve 2,5 milyar liralık TL cinsinden parayı hesaplarına eklediGerçek kişilere bakıldığında, milyonerlerin TL hesaplarının toplam değerinin temmuzda 2018 sonuna kıyasla 17 milyar 417 milyon lira ile neredeyse yüzde 11 eridiği görüldü(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)