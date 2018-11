Gündem / 15 Kasım 2018

15 Kasım 2018 Perşembe 09:01



1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılışı'na katılacak, Ege Üniversitesini ziyaret edecek, Konak ilçesi Kuruçay ve Umurbey mahallelerinde yürütülen Emlak Konut Projeleri İzmir Konak 1. Etap ve 2. Etap Kentsel Tasarım Alanları'nda incelemede bulunacak.(İzmir/10.00/12.00/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, resmi temaslarda bulunduğu Azerbaycan'da Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret edecek, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir araya gelecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Belek'te bir otelde düzenlenen Türkiye Milli Pediatri Kongresi'ne katılacak, Aksu Uçak Bakım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret edecek, Necati Başkırt İlk ve Ortaokulu açılış töreni ve Kürşat Başkırt ile Antalya Valiliği arasında Sevim Başkırt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yapım Protokolü İmza Töreni'nde bulunacak.(Antalya/ 09.00/11.30/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, il ve ilçe teşkilatı üyeleriyle ilk Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Rifat Börekçi'nin Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- TBMM'den...Genel Kurulda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam edecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının bütçesi ele alınacak.KİT Komisyonunda, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hesapları görüşülecek.Çevre Komisyonunda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.Adalet Komisyonunda, abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarına ilişkin takibin başlatılması usulü hakkında kanun teklifi görüşülecek.Sanayi, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.(TBMM/14.00/10.00/11.00/14.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, KKTC Milli Gün Resepsiyonu'na katılacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile 2017 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, kasım ayına ilişkin beklenti anketi ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)DÜNYA DİPLOMASİ1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1 - FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/ 10.00)Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılanmasına devam edilecek.(Sakarya/11.40)Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu tutuksuz 36 öğretmenin yargılanmasına devam edilecek.(Sakarya/09.50)Konya'da FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine yapılan operasyon kapsamında, 24'ü tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edecek.(Konya/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahındaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)KÜLTÜR SANAT1- Yazar ve senarist Ömer Lütfi Mete, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte anılacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 5. hafta maçının hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 9 maçla başlayacak. (Fotoğraflı)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Volkswagen Arena'da İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ı konuk edecek. Fenerbahçe ise Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.15/Atina/22.00) (Fotoğraflı)4- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 2. tur rövanş maçında Beşiktaş, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşılaşacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Hazineye ait tarım arazileri için 90 bin başvuruÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"(Hazine arazilerinin çiftçiye kiralanması ve satışı) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren bu projeye bugüne kadar yaklaşık 90 bin vatandaşımız başvurdu. Başvuru süreci devam ediyor, 19 Kasım'da sonlanacak""Vatandaşımızın, kış aylarına girmeden önce nasıl arabasına kış lastiği alıyorsa evleriyle ilgili de doğalgazını, sobasını temizlemesi, kombisini temizletmesi gerekiyor. Çevreye zarar vermeyecek yakıt kullanımı noktasında hassas olması gerekiyor ki daha yaşanabilir bir ülkemiz olsun""Bugün artık doğalgazın hemen hemen her şehrimize gelmesi ve daha duyarlı süreç yönetimiyle şehirlerimiz daha yaşanabilir hale geldi. Hava kalitesi ölçüm istasyon sayımızı ve takip sistemimizi de artıracağız"(Merve Yıldızalp-Ayşe Şensoy Boztepe/Ankara)2- Afrin'in güvenliği Özel Harekata emanetZeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığına bağlı Suriye Görev Gücü, bölge halkının huzur ve güvenliğini sağlıyorÖzel Harekat Başkanlığı koordinasyonunda Ankara, Hatay ve Gaziantep Özel Harekat Şubelerinden oluşturulan 12 tim, bir yandan Afrin'de görevli emniyet personelinin ve yerel polisin güvenliğini sağlarken diğer yandan riskli operasyonlarda görev alıyor.(Cankut Taşdan/Afrin)3- Çin'deki sosyal deneyin Türk kahramanı AA'ya konuştuSosyal deney sırasında, bir gencin, yemek yemek için girdiği restorandan kıyafeti nedeniyle çıkartılmak istenmesine karşı çıkan ve ona yakın ilgi gösteren Türk iş adamı Murat Telek, izleyenleri duygulandırdıRestoran görevlilerine tepki göstererek genci masasına alıp yemek ikram eden iş adamı, Türk merhametinin ve misafirperverliğinin her yerde geçerli olduğunu dünyaya gösterdiİş adamı Telek:"Restoranın müdürü gelerek bu kişiden kalkmasını istedi. 