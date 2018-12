Gündem / 16 Aralık 2018

16 Aralık 2018 Pazar 09:02



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'ne katılacak.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.(Ankara/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin yemin törenine katılacak.(Telavi) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kesin hesapları görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamındaki yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda soruları yanıtlayacak.(Doha) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Fransa'da "sarı yeleklilerin" ülke genelinde düzenleyeceği protestolar takip ediliyor.(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara)? (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler izleniyor.(Sana/Ankara)KÜLTÜR SANAT1- Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali'nin ödül töreni gerçekleştirilecek.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Spor Toto Süper Lig'de 16. haftaya Beşiktaş-Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor, Kayserispor-Akhisarspor maçlarıyla devam edilecek.(İstanbul/19.00/Malatya/13.30/Kayseri/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta Giresunspor-Hatayspor, Altay-Osmanlıspor, Boluspor-Altınordu, Adanaspor-Eskişehirspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.(Giresun/İzmir/13.30/Bolu/Adana/16.00) (Fotoğraflı)3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Galatasaray, Banvit-Darüşşafaka Tekfen, Türk Telekom-İstanbul Büyükşehir Belediyespor müsabakalarıyla sona erecek.(Sakarya/13.00/Balıkesir/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 9. hafta Gündoğdu Adana Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Çukurova Basketbol-BOTAŞ, OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Canik Belediyespor, İzmit Belediyespor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla tamamlanacak.(Adana/Mersin/Ankara/14.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/17.30) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Efeler Ligi'nin ilk yarısı Maliye Piyango-Tokat Belediye Plevne, Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası, İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe arasında yapılacak 11. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.(Ankara/16.00/Bursa/15.00/16.00) (Fotoğraflı)6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 12. haftası 2 maçla tamamlanacak, Kadınlar Süper Lig'de ise sezonun ilk yarısı 11. hafta müsabakalarıyla sona erecek.7- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezonun ilk yarısı 17. hafta maçlarıyla tamamlanacak.ÖZEL HABER1- GRAFİKLİ - İlahi aşka adanmış bir ömür: Hazreti MevlanaDüşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömründe insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan büyük Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında anılıyor1207'de Belh şehrinde doğan, batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak bilinen Hazreti Mevlana'nın, başta ölümsüz eseri Mesnevi olmak üzere ilahi aşkı anlatan, barış ve hoşgörüyü tavsiye eden fikirleri insanlığa yüzyıllardır yol gösteriyorVefatıyla "En yüce sevgili"ye kavuştuğu için "Düğün gecesi" yani "Şebiarus" olarak anılan 17 Aralık'ta binlerce insan Konya'da buluşup, Mevlana'nın insanlığı kuşatan mesajlarını bir kez daha hatırlama fırsatı buluyor(Melike Kınacı/Konya)2- Yerli "transformer"da hedef ihracatKarada ve suda hareket edebilen yüzücü köprü sistemi Samur, Türk savunma sanayisinin ilk özgün tasarım ve geliştirme projesi olarak TSK'ya hizmet ediyorFNSS, tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlanarak üretilen Samur ile bu alanda dünyadaki sayılı firma arasına adını yazdırdı ve hedefine ihracatı koyduFNSS Genel Müdürü Nail Kurt:"Proje için hazır alım yerine içeride yapılıp yapılamayacağı incelendi. FNSS beklendiği gibi bu ihaleyi kazandı. Yurt dışından hazır alıma oranla yaklaşık yüzde 30 tasarruf sağlanmış oldu""Türk savunma sanayisinde, kara sistemlerinde örnek teşkil eden ve bilahare özgün tasarımların da fazlasıyla önünü açan çok önemli bir projeydi, layıkıyla yerine getirdik"(Göksel Yıldırım/Ankara)3 - "Türkiye varlıkları 2019'da yatırımcıların ilgisini çekecek"DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş:"Cazip fiyatlamaları ile Türkiye varlıkları 2019'da yatırımcıların ilgisini çekebilecek önemli bir potansiyele sahip""Gelecek yıl hem fonlama tarafındaki sıkışma hem de faiz oranlarındaki artışın kredi büyümesi üzerinde baskı yaratmaya devam etmesini, kredi büyümesinin yüzde 12 seviyesinde olmasını bekliyoruz""Kredi riski yönetimi açısından daha sıkı tahsis kurallarının işletileceği, yakın takip portföylerinin daha dikkatli izlenerek alınacak ilave aksiyon planları ile NPL gelişiminin kontrolünün hedefleneceği bir yıl olacak""Ağustos ayından itibaren yaşadığımız süreç, sektör için gerçek bir stres senaryosu ortaya koymuştur ve bankaların stres koşullarında likiditelerini doğru yönetebildiklerini bir yapıya sahip olduğunu göstermiştir""Bu yılın son çeyreğinde negatife döndüğünü tahmin ettiğimiz büyümenin, 2019'un ilk yarısında da zayıf seyretmesini, ancak 2019'un ikinci yarısından itibaren finansman koşullarındaki rahatlamayla toparlanmasını ve yıl genelinde büyümenin yüzde 2 civarında tarihsel ortalamaların altında gerçekleşmesini bekliyoruz"Bizim niş sektör olarak adlandırdığımız sağlık, spor kulüpleri, belediyeler, denizcilik, turizm, enerji, altyapı gibi bazı sektörlerimize öncelik vermek her zaman stratejimiz ve misyonumuz oldu. 