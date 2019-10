GÜNDEM / 16 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/12.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında, Sırbistan Meclis Başkanı Maja Gojkovic ile görüşecek.(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.(Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyeti makamında kabul ediyor.(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli'nin (TÜRKTAY) Ankara HiltonSA Oteli'nde düzenleyeceği "Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık" programına katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM'denGenel Kurulda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sunum yapacak.Çavuşoğlu'nun sunumunun ardından Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin ilk paketini oluşturan düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "KKTC ve Bölgesel Gelişmeler" konusunda Dışişleri Komisyonu üyelerini bilgilendirecek.(TBMM/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 12. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na katılıyor.(Ankara/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB ) Başkanı Hakan Yıldırım, Enerji Masasına konuk olacak.(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- 81 ilin oda ve borsaları, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla aynı anda ortak açıklama yapacak.Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ın konuşacağı toplantıda, sendika ve meslek kuruluşlarının temsilcileri de bulunacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, 2019 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile eylül ayı konut satış istatistiklerini ilan edecek.(Ankara/10.00)5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.(Ankara/10.00)6- TCMB, ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.(Ankara/14.30)7- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla TZOB Genel Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 3. haftasında C Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İspanya temsilcisi Joventut Badalona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Badalona/21.45)2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında B Grubu'nda Teksüt Bandırma, İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'ı konuk edecek.(Balıkesir/19.30) (Fotoğraflı)3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, İspanya temsilcisi Spar Citylift Girona'yı ağırlayacak.(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında C Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, Polonya temsilcisi CCC Polkowice ile deplasmanda karşılaşacak. E Grubu'nda ise Galatasaray, İsveç temsilcisi Lulea BBK'yi konuk edecek.(Polkowice/20.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları, Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe Opet maçlarıyla sona erecek.(İstanbul/16.00/18.30/19.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Barış Pınarı'nda da teröristlerin üzerinde "Fırtına" gürlüyorTürk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında terör hedeflerini tam isabet vurmasında etkin rol oynayan yerli üretim T-155 Fırtına obüsleri, Barış Pınarı Harekatı'nda da stratejik görevlerde kullanılıyorFırat Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK hedeflerinin etkisiz hale getirilmesinde yararlanılan Fırtına obüsleri, tam isabet atışlarla teröristlerin korkulu rüyası oluyor(Behçet Alkan/Şanlıurfa)2- BTC'den 3,3 milyar varil petrol aktıBakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı'nın son durağı Adana'nın Ceyhan ilçesindeki Haydar Aliyev Deniz Terminali'nden 2006'dan itibaren 4 bin 300'den fazla tankerle 3 milyar 314 milyon 965 bin 318 varil ham petrol sevk edildiTerminalden bu yıl 15 Ekim'e kadar yapılan petrol sevkiyatı ise 187 milyon 893 bin varil oldu(İbrahim Erikan/Adana)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 