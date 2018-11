Gündem / 16 Kasım 2017

16 Kasım 2018 Cuma 09:01



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temel atma ve açılış törenlerine katılacak, ziyaretlerde bulunacak, Isparta Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okul müdürleriyle toplantı yapacak.(Burdur/09.30/10.00/11.00/Isparta/14.30/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının bütçesi ele alınacak.(TBMM/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Toyota Türkiye Fabrikası'nı ziyaret edecek, General Elektrik Katmanlı İmalat Ar-Ge Laboratuvarı'nın açılış törenine katılacak.(Sakarya/10.00/Kocaeli/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu'na ve Türkiye Tasarım Haftası Ödül Töreni'ne iştirak edecek.(Ankara/11.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı Ağaçlandırma Töreni'ne katılacak, Çamlıca Kulesi'nde incelemede bulunacak, Bab-ı Ali toplantısına iştirak edecek.(İstanbul/10.00/14.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TÜİK, eylül ayı sanayi üretim ile ciro endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)

5- Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu tanıtım toplantısı TOBB'da gerçekleştirilecek.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini ve aynı aya ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)

7- TOBB, ekimde kurulan/kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri yayımlayacak.(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Gazze) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları ve Fatih Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazı izleniyor.(Riyad/Washington/Ankara/İstanbul)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum takip ediliyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Peygamberimiz ve Gençlik" olan "2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliklerinin Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak tanıtım toplantısına katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(İstanbul/10.30)FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 25'i tutuklu 65 sanığın yargılanmasına devam edilecek.(Konya/09.30)FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5'i tutuklu 74 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edilecek.(Zonguldak/10.00)3- "Ergenekon" davasına bakan 7 eski hakim ve savcının, "suç uydurma, görevi kötüye kullanma" gibi suçlardan yargılanmasına ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesinde başlanacak.(Ankara/09.30)4- Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 163 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili 36'sı tutuklu, 4'ü firari 46 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek.(İstanbul/10.30)SPOR1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile 17 Kasım Cumartesi günü yapılacak müsabaka öncesi, karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta gerçekleştirecek.İsveç Milli Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda antrenman yapacak. Konuk takımın teknik direktörü Janne Andersson, aynı statta basın mensuplarının karşısına çıkacak.(Konya/18.30/19.00/13.00/14.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla sürüyor.3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Eczacıbaşı VitrA-THY maçıyla başlayacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Pendik-Halkalı hattı 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açılacakUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Ankara-İstanbul hattı, şu anda İstanbul-Pendik'e kadar hizmet veriyor. Pendik-Halkalı arasını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahat edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul arasında da bu seyahat yapılabilecek""Almanların ve Çinlilerin Türkiye'deki hızlı demir yolu projelerine ilgisi var""Bazı projelerimizin, Avrupalı ülkelerin finans kuruluşlarınca finanse edilmek istenmesi, ülkemizde yatırım ortamının olduğunun göstergesidir"(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- Kurum'dan dar gelirli vatandaşlara "sosyal konut" müjdesiÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"(TOKİ Sosyal Konut Projesi) 655 bin hak sahibi vatandaşımıza konutlarımızı teslim ettik. Bu yıl içerisinde 46 bin 700'ünü daha tamamlamayı düşünüyoruz""Bu yıl 21 bin yeni konutun ihalesini gerçekleştirdik. Bunları yüzde 5-10 peşin, 20 yıla varan vadelerle vatandaşımıza veriyoruz ve barınma ihtiyacını gidermesi noktasında devletimiz destek oluyor"(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)3- İstanbul'da millet bahçeleri yarın açılıyorİstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracak 5 millet bahçesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törenle açılacakBaşakşehir, 3 millet bahçesiyle, İstanbul'un yeni cazibe merkezlerinden biri haline gelecek, 1 milyon 267 bin metrekarelik alana yapılan Kayaşehir Millet Bahçesi tamamlandığında, İstanbul'un en büyük korusu Emirgan Korusu'ndan 3 kat daha büyük olacakBaşakşehir Millet Bahçesi, bitki çeşitliliği, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik göletiyle ilgi çekecek, koku, renk ve kelebek bahçeleri ziyaretçilerin uğrak noktalarından olacak(Çiğdem Alyanak/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 