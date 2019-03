Gündem / 16 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Çatalca Cumhuriyet Meydanı'nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu mitinglerinde konuşacak, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Samsunlular Buluşması'na katılacak.(Tekirdağ/11.00/İstanbul/13.30/15.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'ya gidecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bergama, Aliağa ve Ödemiş ilçelerinde halkla buluşma programlarında yer alacak, televizyon kanalındaki canlı yayına katılacak ve Torbalı ilçesinde halka hitap edecek.(İzmir/11.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ziyaretinin ardından millet kıraathanesinin açılışını gerçekleştirecek.(Gaziantep/10.00-14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Pınarhisar Seçim İrtibat Ofisi ile Cumhur İttifakı Seçim İrtibat Ofisi'nin açılışını gerçekleştirecek, valiliği, esnafı ve Ticaret Odasını ziyaret edecek, millet bahçesi alanında incelemelerde bulunacak.(Kırklareli/12.45-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya'nın Seydişehir, Ereğli ve Karapınar ilçeleri ile Niğde'de vatandaşlara hitap edecek.(Konya/12.00-16.00/Niğde/19.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyareti ve basın açıklamasının ardından İl Sağlık Müdürlüğündeki programa ve Ambulans Teslim Töreni'ne katılacak, AK Parti Teşkilatı ve Uzun Çarşı esnafını ziyaret edecek ve Sinanpaşa İlçe Hastanesi'nin temel atma töreninde yer alacak.(Afyonkarahisar/11.30-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, toplu açılış programı ve açık hava toplantısına katılacak.(Manisa/16.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, STK temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelecek, esnafı ziyaret edecek, Ünye ve Fatsa'da ilçe mitinglerinde yer alacak.(Ordu/11.00-17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, belediye başkanlığı ve esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileri ile toplantı yapacak.(Kastamonu/13.30-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Muş'ta seçim bürosunu ve esnafı ziyaret edecek, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak.Bakan Varank, Bitlis'te de merkez çarşı esnafına ve seçim irtibat bürosuna ziyarette bulunacak, kanaat önderleriyle toplantı gerçekleştirecek, kitap kafeyi ziyaret edecek.(Muş/11.00/12.00/13.30- Bitlis/16.00/17.30/19.00/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, valiliği ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek ve bölgesel istişare toplantısına katılacak.(Eskişehir/12.00-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından gelişmeler takip ediliyor.(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İznik Surları İstanbul Kapı Restorasyonu, İznik Roma Tiyatrosu ve Arkeoloji Kazı Alanı'nda incelemelerde bulunacak, İznik Çini Müzesi'nin açılışına katılacak, İznik Ayasofya Camisi'ni gezecek, Gemlik'te incelemelerde ve esnaf ziyaretinde bulunacak, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" etkinliğine, Turizm Acenteleri ve Sektör Temsilcileriyle İstişare Toplantısı'na ve Rumeli Turizm Zirvesi'ne katılacak.(Bursa/11.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırşehir Belediyesi ve esnafa ziyarette bulunacak, Astronomi Parkı, Uzun Çarşı ve Kalehöyük açılış töreni ile Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, Yerköy Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla buluşup esnafı ziyaret edecek, AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse'nin proje tanıtım toplantısında yer alacak.(Kırşehir/10.30-13.00/Yozgat/15.00/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Spor Toto Süper Lig'de 26. haftaya Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor, Akhisarspor-Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor, Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.(Konya/13.30/Manisa/Erzurum/16.00/Antalya/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda Türkiye'nin de yer aldığı, Çin'de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grupların belli olacağı kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde yapılacak.(Shenzhen/13.30)4- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta, Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep, Birevim Elazığspor-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Hatayspor ve Giresunspor-İstanbulspor müsabakalarıyla sürecek.(İstanbul/Şanlıurfa/13.30/Ankara/Giresun/16.00) (Fotoğraflı)5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta, Bahçeşehir Koleji-Türk Telekom, Anadolu Efes-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka-Banvit, TOFAŞ-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ve Afyon Belediyespor-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmalarıyla başlayacak.(İstanbul/13.00/20.00/İzmir/15.15/Bursa/Afyonkarahisar/17.30) (Fotoğraflı)6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta, Mersin Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor ve Kırçiçeği Bodrum-Bellona Kayseri Basketbol maçlarıyla başlayacak.(Mersin/Muğla/14.00) (Fotoğraflı)7- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ilk maçlarında Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet ve Nilüfer Belediyespor-VakıfBank karşı karşıya gelecek.(İstanbul/15.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)8- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in yarı finalinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray ve Halkbank-Fenerbahçe maçları yapılacak.(Malatya/14.00/17.00) (Fotoğraflı)9- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçlarında Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik karşı karşıya gelecek.(Kastamonu/15.00/İzmir/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 19. haftasının ilk maçında Beşiktaş Mogaz ile Adıyaman Belediyespor karşılaşacak.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)11- TFF 2. Lig'de 27. hafta 2, TFF 3. Lig'de 27. hafta 7 maçla başlayacak.ÖZEL HABER1- "Seracılığı geliştirecek adımlar attık"Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati:"Üretimin artırılması noktasında seralara çok ciddi bir şekilde teşvikler verdik""Teşvikler neticesinde hem mevcut seraların iyileştirilmesi ve yeni teknolojilerle donatılması hem de yeni alanlar oluşturularak bu alanlarda seracılığın geliştirilmesi yönünde adımlar attık"SERA-BİR Başkanı Müslüm Yanmaz:"Teknolojik seralara ihtiyacımız var. Yetiştirme ortamlarının otomasyonlu sistemlerle yapıldığı, akıllı cep telefonlarıyla kontrol edebildiğimiz sistemlerle, birim alandan daha yüksek verim ve kalite alacağımız seraları kurabilmemiz gerekli"(Müslüm Etgü/Şanlıurfa)2- Borsadaki şirketlerin 2018 karı 90 milyar liraya dayandıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi altında işlem gören şirketlerin net karı, 2018'de 88 milyar 947 milyon lira olduBIST 100 endeksi altında işlem gören ve bilanço açıklama dönemi kapsamında 2018 finansal sonuçlarını paylaşan 95 şirketten 76'sı net kar, 19'u net zarar elde ettiğini duyurduNet kar büyüklüğü açısından İş Bankası 6 milyar 769 milyon lirayla zirveye yerleşerek Garanti Bankasının önüne geçtiEn fazla net kar elde eden 10 şirket listesinde 2017'de yer alan Tüpraş ve Halk Bankası, 2018'de yerini İskenderun Demir Çelik ve THY'ye kaptırdı(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)3- Hedef gözeterek sivillere ateş açan darbeci de inkar ettiSultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı civarında birçok vatandaşı hedef gözeterek ateş açıp yaralayan darbeci eski Yüzbaşı Sinan Canlı, kamera görüntüleri, tanık, müşteki ve sanık beyanlarına rağmen FETÖ'nün talimatına uyarak inkar politikasına gittiMüştekiler Osman Nuri Esen, Aydoğan Onmaz ve Yakup Udun'u hedef gözeterek ateş açma sonucu yaralayan darbeci Canlı, vatandaşlardan birini uyarı amaçlı vurduğu yalanını söylerken, diğerlerini kendisinin yaraladığını inkar ettiPolisleri derdest edip yere yatırma olayını "tedirginlik" yalanına sığınarak yaptığını itiraf eden Canlı, "Kafalarına sıkın." talimatını istemsizce verdiğini, "Üç kişiyi hakladım." ifadesini ise öğrencileri rahatlatmak için kullandığını söyleyerek, FETÖ'nün "ne olursa olsun, inkar et" stratejisini izlediGizli tanık "SEL", FETÖ'cü olduğunu inkar eden darbeci Canlı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişinin "cemaat mensubu" olduklarının ima edildiğini, sonradan da bu kişilerin kurmaylığa yükseldiğini söyledi(Mustafa Hatipoğlu-Enes Can/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 