GÜNDEM / 16 Mart 2020

6 Nisan 19201- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.(Ankara/10.00)2- TÜİK, şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile konut satış istatistiklerini duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci izleniyor.(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 26. haftanın son maçında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek.(Antalya/20.00) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 28. hafta Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Eskişehirspor-Adana Demirspor karşılaşmalarıyla sona erecek.(İzmir/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezon Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta müsabakasıyla tamamlanacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Bakan Pakdemirli Ege Denizi'nde balık avına çıktıEge Denizi'nde gırgırla balık avına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önce kaptan köşkünde tekneyi kullandı ardından tayfayla ağları denize bıraktıPakdemirli:"Ruhsatlı olarak, ahlakıyla bu işi yapan balıkçıları korumak ve kaçak balıkçılığı önlemek maksadıyla bu yasamızı (Su Ürünleri Yasası) Meclis'imizin de takdiriyle çıkarmış olduk. Bu konuda son derece memnunuz""Yaptığımız denetimler sonucunda Bakanlık olarak 33 balıkçı teknesine el koyduk. Yeni kanunla balıkçılık konusunda da bu işi düzgün yapanın sonuna kadar yanındayız ama yanlış yapanın, kaçak avlananın da sonuna kadar peşinde olduğumuzu hissettirdik"(Tezcan Ekizler/İzmir)2- Yeni tip Koronavirüsle ilgili resmi olmayan bilgilere kulak tıkayınPsikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar:"Yalnızca güvenilir resmi kaynaklardan haber alın ve sosyal medyada sürekli bu konuyu araştırmayın. Bütün bunlar kontrol duygusunu tekrar kazanmanıza yardımcı olacak ve beyninizde fazladan çalışan alarmı susturabilecektir""Sağlık Bakanlığının yetkin kişilerden oluşan bir Bilim Kurulu bulunmakta. Onların önerileri ve bilgilendirmeleri dışındaki konulara kulak tıkamak gerekli. Abartılı, halktan saklandığı iddia edilen her bilgi mutlak şüphe ile karşılanmalı"Psikologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Aslı Çarkoğlu:"Bazen 'salgınların en tehlikeli tarafı, mikroptan daha çok insanların paniğidir' denir. Şu an Türkiye'de de buna benzer şeyler oluyor. İnsanların sağlıkları konusunda endişeli olmaları çok doğal ancak çok fazla yalan, yanlış bilgi dolaşıyor. İnsanlar bu nedenle panikliyor ve yanlış davranışlar sergiliyor""Süpermarketlere yığılmak anlamı ve mantığı olan bir davranış değil. Çünkü şimdiye kadar salgının çıktığı hiçbir yerde yiyecek sıkıntısı diye bir şey yaşanmadı"(Çiğdem Alyanak/İstanbul)3- "Devletin çelik bileği" PÖH'ler daima göreve hazırTerörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak anılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren PÖH'ler, başta teröristler olmak üzere suçluların korkulu rüyası oluyorPÖH'lerin nefes kesen tatbikatları, gerçeği aratmıyorErzincan Özel Harekat Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Hüseyin Yağcı:"Gerçekleştirdiğimiz eğitimler sonucunda her türlü iklim ve coğrafyada görev yapmaya hazırız"(Kemal Özdemir/Erzincan)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA