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GÜNDEM / 16 Nisan 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

16.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:02
GÜNDEM / 16 Nisan 2020
6 Nisan 1920
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye 'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Bakanlıktan tarladaki çiftçiye Kovid-19 uyarısı
Tarım ve Orman Bakanlığı, hazırladığı broşürlerle çiftçileri Kovid-19'a karşı alması gereken önlemler konusunda uyardı
Buna göre, ortak yararlanılan tarımsal alet ve makinelerin koruyucu eldiven ve maske takılmadan kullanılmaması önerildi
Mevsimlik işçilerin, çalışacakları bölgeye gelmeden önce sağlık taramasından geçirilmesi, konaklayacakları yerlerin dezenfekte edilmesi istendi

(Deniz Çiçek/Ankara)

2- KOSGEB'den KOBİ'lere "Bağışıklığınızı güçlü tutun" çağrısı
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt:
"Kovid-19 salgınını KOBİ'ler yara almadan atlatmalı. KOBİ'ler bağışıklıklarını koruyarak, kriz sonrası ortaya çıkacak fırsatları daha iyi değerlendirebilmeliler"
"Gıda, sağlık ekipmanları, temizlik ve hijyen ürünleri üreten firmaların bu süreçte avantajlı olduğunu gözlemledik"
"KOBİ'lerimiz ertelenen taksitleri şube istese dahi ödemesin, bu taksitler otomatik ertelendi. Banka genel müdürlüğü ile şube arasında iletişim sağlandığında bu sorun çözülecek"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- "Sanal Müze"lere 800 binden fazla ziyaret
Yeni tip koronavirüs önlemleri dolayısıyla kapatılan müzeleri tarih severlerden ayırmamak için başlatılan Sanal Müze uygulamasıyla 22 günde Türkiye'nin en büyük 13 müzesi, 810 bin 410 kez ziyaret edildi

Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Troya Müzesi, en çok sanal ziyaretçi ağırlayan ilk beş müze oldu

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen, yabancı ve yerli turistlerce Güneydoğu Anadolu'nun en çok ziyaret edilen tarihi mekanlarının başında gelen Göbeklitepe, 255 bin 150 kez gezildi

(Yasemin Kalyoncuoğlu/Ankara)
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Kaynak: AA

Etiketler: İYİ Parti, Türkiye, Ankara, Güncel
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