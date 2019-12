GÜNDEM / 17 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre 'deTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılacak.BM Cenevre Ofisi'nde katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek katılımlı öğle yemeğine iştirak edecek.1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret edecek Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Türbesi'ni ziyaret edecek, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek Şebiarus Töreni'ne katılacak, Dönem Başkanlığını yürüttüğü Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9. Genel Kurulu için Bakü'ye gidecek.(Konya/17.00-22.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şebiarus Töreni'ne katılacak.(Konya/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi ele alınacak.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.(Trablus/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.(Ankara)3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İstanbul Havalimanı'nın 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında Vanspor FK-Kasımpaşa, Antalyaspor-Eyüpspor, Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor, Tuzlaspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.(Van/13.00/Antalya/14.30/Samsun/16.30/Adana/18.30/İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris, Fenerbahçe Beko da Yunanistan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak.(Kaunas/21.00/Atina/22.00) (Fotoğraflı)3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yarı finalde Brezilya'nın Flamengo ile Suudi Arabistan'ın El Hilal, beşincilik maçında ise Katar'ın El-Sadd ile Tunus'un Esperance takımları karşı karşıya gelecek.(Doha/20.30/17.30)4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı konuk edecek.(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u ağırlayacak.(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.(Kaliningrad/20.00)7- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)8- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçlarında Spor Toto, Kosova ekibi Luboteni'yi ağırlayacak, Tokat Belediye Plevne ise Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode ile deplasmanda karşılaşacak.(Ankara/18.00/Heverlee-Leuven/22.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- PKK'nın Kayseri'deki hain saldırısı hafızalardan silinmiyorKayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin çarşı iznine çıkışı sırasında 17 Aralık 2016'da düzenlenen, 15 askerin şehit düştüğü ve 54 askerin yaralandığı terör saldırısının üzerinden 3 yıl geçtiTürkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan:"Saldırının talimatını veren terörist, Diyarbakır'da etkisiz hale getirildi. Çok şükür şehitlerin kanı yerde kalmadı. Her damla kanın hesabını sorarız çünkü biz Türk milletiyiz"17 Aralık Şehitleri Okul Yaptırma Derneği Başkanı Aydın Kalkan:"Bu okulumuz orada durduğu sürece şehitlerimizin adları orada yaşayacak. Şehitlerimize vefa borcumuzu yerine getirdik"(Ramazan Kaya/Kayseri)2- Oyuncu Fatma Girik: "Sağlığıma kavuşsam 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim"Figüran olarak adım attığı Yeşilçam'da kariyerine yaklaşık 200 film sığdıran Fatma Girik, evinin dört bir köşesine astığı nostaljik fotoğraflarıyla ziyaretçilerini adeta geçmişe yolculuğa çıkarıyor"Kanlı Nigar", "Yılanların Öcü" gibi unutulmaz filmlere adını yazdıran 77 yaşındaki Fatma Girik:"Eski günleri çok özlüyorum ama 'film olsa da oynasam.' demiyorum. Eskiden hep korkusuz bir kadını oynadım. Sağlığıma yeniden kavuşsam mesela 'hanım ağa' rolünde oynayabilirim. Uzun soluklu olursa oynarım, kısa istemem""Türkiye'de sinema sektöründe çok iyi projelere imza atıldığını düşünüyorum. Zaman zaman yeni filmleri de izleme şansım oluyor. İnsanın yaptığı işi sevmesi lazım. Bunu yaparsan iş de seni sever"(Ali Ballı/Muğla)3- Su altı arkeolojisinin doğum yeri TürkiyeSualtı Arkeolojisi Uzmanı Arkeolog Mehmet Bezdan:"Sualtı arkeolojisini Türkiye'siz anlatmak çok da doğru olmaz. Bu tam olarak Türkiye'nin alanda sualtı arkeolojisine ev sahipliği yapması sonucunda neticelenen ve 1960'da dünyanın ilk bilimsel sualtı kazısının bizim karasularımızda gerçekleştiği bir disiplin""Yaklaşık 2 yıl önce keşfedilen yeni bir batıkla beraber dünyanın en eski batığı yeniden karasularımızda kazılıyor, bilimsel araştırması yapılıyor.""Türkiye'nin kültür turizminde sualtı arkeolojisinin çok önemli payı var"(Abdulselam Durdak/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. 