GÜNDEM / 17 Ekim 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul edecek ve Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak, JW Marriott Hotel'deki Turkcell 25. Yıl Resepsiyonu'na katılacak.(Ankara/14.30/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski bakanlar Orhan Birgit ve Ali Topuz için Süreyya Operası'nda düzenlenecek törenin ardından Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazına iştirak edecek, TV5'te "Düşünme Vakti" programına konuk olacak.(İstanbul/10.00/12.54/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumuna katılacak, Manisa Adliyesi, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.(İzmir/10.00/Manisa/12.00/13.30/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz Ülkeleri Sınır Sahil Güvenlik Teşkilatları İşbirliği Forumu Yıllık Liderler Toplantısı"na ve Mülkiye Teftiş Kurulu 2019 Yılı İnceleme Araştırma Semineri kapanışına iştirak edecek.(Antalya/09.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Teknik Üniversitesinin akademik yılı ile Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinin açılışına katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Kestel Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda incelemede bulunacak.(Bursa/11.00 - 15.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, Akçakale Milli Eğitim Müdürlüğünde basın açıklaması yapacak, Suruç ve Birecik ilçelerine ziyarette bulunacak.(Şanlıurfa/09.30 - 14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ne iştirak edecek, Batman Tarım, Gıda ve Hayvancılık ile İnşaat, Mobilya ve Dekorasyon fuarlarına katılacak.(İstanbul/09.00/Batman/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 23. Uluslararası İş Forumu'na (IBF) iştirak edecek, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) İstişare Toplantısı'nda bulunacak.(Saraybosna/Antalya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çek Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Karma Ekonomik Komisyonu 7. Oturumuna katılacak.(Prag)2- ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'de temaslarda bulunacak.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 23. Uluslararası İş Forumu'nun açılışına ve Yunus Emre Enstitüsünün 10. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek sergi ve konsere iştirak edecek.(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisinin Uluslararası İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Katalin Novak ile görüşecek, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.(Budapeşte) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi yapılacak.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)2- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya temsilcisi Nadezhda'yı ağırlayacak.(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda BOTAŞ, İsrail ekibi Ramla'yı konuk edecek. B Grubu'nda Beşiktaş TRC İnşaat, Rusya temsilcisi Spartak Moskova Region ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda OGM Ormanspor, İsveç'in A3 Basket takımına konuk olacak. D Grubu'nda ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, Belarus temsilcisi Tsmoki-Minsk'i konuk edecek.(Ankara/19.00/Moskova/18.00/Umea/20.00/Hatay/18.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Sokağa terk edilse de "parmakları"yla başarıya koştuHenüz 3 yaşındayken sokağa terk edilen ve çöp konteynerinin yanında bulunduktan sonra kangren olan sağ ayak parmakları kesilen çocuk, devletin koruması ve şefkatli insanların desteğiyle sürdürdüğü yaşamında eşine az rastlanabilecek bir başarı hikayesine imza attıSağlık personelinin "Muhammed Güzel" ismini verdiği ve desteksiz yürümeyi 10 yaşında öğrenebilen çocuk, piyanodaki yeteneğini konservatuvara taşıdıMüziğin yanında yüzmeyle de ilgilenen Güzel, katıldığı müsabakalarda 28 madalya kazandıAdnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 1. sınıf öğrencisi Muhammed Güzel:"Mücadele etmem gerekiyordu. Düştüğüm yerde kalsaydım buralara kadar gelemezdim"(Ferdi Uzun/Aydın)2- Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldıTürkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci:"Sağlık Bakanlığının son verilerine göre yılın başından bugüne kadar 67 kalp, 24 akciğer, 2 bin 969 böbrek, bin 379 karaciğer, 2 pankreas, 2 bin 822 kornea olmak üzere toplamda 7 bin 263 hastaya organ ve doku nakli gerçekleştirildi""23 bin 33 hasta böbrek, 2 bin 300 hasta karaciğer, bin 143 hasta kalp, 90 hasta akciğer, 290 hasta pankreas, 2 hasta ince bağırsak ve bin 726 hasta da kornea nakli için sıra bekliyor. Toplamda 28 bin 584 hasta sırada""Türkiye'de 150'den fazla merkezde tüm organ, doku ve hücre nakilleri başarılı bir şekilde yapılıyor. Ancak yeterli organ temin etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç var. Hem toplumsal farkındalığı artırmak hem de organ bağışında çalışan sağlık profesyonellerinin mesleki gelişimini desteklemek gerekiyor"(Aybüke İnal/Priştine) (Fotoğraflı)3- Deklanşörüyle zamanı durduran foto muhabiri: Ara GülerDünya çapında ünlü foto muhabiri Ara Güler, vefatının birinci yılında anılıyorGazeteci Coşkun Aral:"Ölümünden bir gün önce benimle görüşmek istiyor. Ben de Londra'dayım. Havaalanında tekerler yere değdiğinde telefon çaldı. 'Kaybettik' dediler. Atladım hastaneye gittim, yaşıyordu. ve kaybettik. Ama dünya, Türkiye kaybetmedi. Birinci yılında bile bizler ondan bahsediyoruz, dünya ondan bahsediyor. Çünkü bıraktığı değerler çok önemli. Türkiye'nin bugün çok önemli olarak tanımladığı bir sürü coğrafik simgeyi dünyaya tanıtan insan""En büyük ideallerinden biri Mekke'ye gitmekti. 'Evladım bir gün gidebilecek miyiz beraber?' diye kaç kere sormuştu. Onun kafasında çünkü bir hac olayını vermek vardı. 