GÜNDEM / 17 Haziran 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması programına katılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri'de pazar yeri ve "AK Nokta" ziyareti gerçekleştirecek, Silivri Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile toplantıda bir araya gelecek, Çatalca'da bazı proje alanlarını ve Roman Mahallesi'ni ziyaret edecek, Roman vatandaşların tapu sorunlarına ilişkin bilgilendirme toplantısına katılacak, taşınması planlanan sanayi bölgesi esnafı ile buluşacak.

(İstanbul/ 15.00-20.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de Halkalı 112 binasını, Fatih'te İHH İnsani Yardım Vakfını, Bayrampaşa'da Tüm Otobüsçüler Federasyonunu ziyaret edecek, Arnavutköy'de Haraçcı, Tayakadın ve Yeniköy mahallelerinde vatandaşlarla buluşacak, Beylikdüzü'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/ 09.30-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası üyeleri İSKOBİR İkitelli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Birliği yönetimini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi (GDAÜ PA) Ekonomi, Alt Yapı ve Enerji Genel Komitesi Toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, mart ayı iş gücü ve mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

(Lüksemburg)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 4. yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin beşinci maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlayacak.

3- Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

(Kişinev/19.00)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, gruplarda üçüncü ve son maçlarla sürüyor. A Grubu'nda Nijerya-Fransa, Güney Kore-Norveç, B Grubu'nda ise Çin-İspanya, Güney Afrika-Almanya müsabakaları yapılacak.

(Rennes/Reims/22.00/Le Havre/Montpelliler/19.00)

ÖZEL HABER

1- Troya Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi" adayı oldu

Çanakkale'de 5 bin yıllık Troya Antik Kenti girişinde bulunan ve 12 bin 750 metrekare kapalı alan sahip Troya Müzesi, Avrupa Müze Forumu'nca her yıl kamusal kalitesi yüksek olarak değerlendirilen müzelere verilen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü"nün 2020 yılı adayı oldu

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz:

"Bu müzemizin gerçekten Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nü almaya layık olduğu kanaatindeyiz. Bu amaçla da girişimlerimizi yaptık"

(Burak Akay/Çanakkale)

2- İslami finansın büyüklüğü 3 trilyon dolara ulaştı

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi Genel Sekreteri Abdelilah Belatik:

"İslami finans, finansal pazarlar içinde gelişmekte olan bir sektörü temsil ediyor ve sektör büyüklüğü yıllık yüzde 8 büyümeyle 3 trilyon dolara tekabül ediyor"

"Müslüman olan ve olmayan ülkelerde müşteriler İslami finansa etik ve değer artıran katkılarından dolayı eğilimliler. İslam bankalarının birçok müşterisi bugün Müslüman olmayan ülkelerden"

"Türkiye, Müslüman ağırlıklı nüfusu ve ekonomik gelişiminden dolayı İslami finans için büyük potansiyele sahip marketlerden biri"

"Türkiye'de İslami finans aktörlerinin henüz piyasaya çıkmamış yeni sektörlere odaklanması ve nüfusun farklı kesimlerini hedef alan daha yenilikçi teklifler sunması gerekiyor"

(Yunus Türk/Ergin Garip/İstanbul)

3- "Gazella gazella"ların varlığı artıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 2008 yılında yapılan çalışmalarda Türkiye'de sadece Hatay'da varlığı tespit edilen "gazella gazella" türü dağ ceylanlarının popülasyonunda her yıl artış yaşanıyor

Nesillerinin devamı için Kırıkhan ilçesinde kurulan Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu'nda özenle bakım ve gözlemleri yapılan, askeri yetkililerin de korunmasında özel hassasiyet gösterdiği dağ ceylanlarının 2009 yılında 150 civarında olan sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 757'ye ulaştı

(Lale Köklü/Hatay)

***

