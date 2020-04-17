Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

GÜNDEM / 17 Nisan 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.

17.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:02
GÜNDEM / 17 Nisan 2020
6 Nisan 1920
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapacak.
(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin kısa vadeli dış borç ve nisan ayına ilişkin beklenti anketi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00/14.30)
2- TÜİK, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- TOBB, martta kurulan-kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Mali müşavirlerden tüm vergi beyannameleri için erteleme talebi
TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu:
"Bu aydan başlayarak sağlıklı günlere kadar verilmesi gereken tüm beyan ve bildirimler ertelenmeli"

"Hiçbir ayrım yapmadan tüm mükelleflerin, tüm beyannamelerinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi en doğrusu olacaktır"
"Mali müşavirler her gün binlerce evrakla temas halinde işlem yapmak zorunda kalıyor. Büyük risk altındalar"

(Deniz Çiçek/Ankara)
2- Koronavirüsü yenen doktordan "C ve D vitamini ile zerdeçal tüketin" önerisi
Medicana Kadıköy Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci:
"C ve D vitamini tüketimi çok önemli. Güçlü bağışıklık sistemiyle hastalık veya tedavi süreci daha rahat geçebilir"
"(Hastalığın tedavisi sürecinde) Etkin maddesi kurkumin olan zerdeçal kullanılabilir, özellikle akciğer tutulumunun tedavisinde ve bağışıklık sisteminin dengelenmesinde önerilir"
"Zerdeçal günlük bir tatlı kaşığı yemeklerde kullanılabilir. Bu şekilde acı olduğu düşünülüyorsa eczanelerden zerdeçal ürünü alınabilir"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- SBÜ Rektörü Prof. Dr. Erdöl: "Oruç, sağlıklı kişilerde bağışıklık sistemini güçlendirir"
"Yapılan bilimsel çalışmalar, üç günlük orucun yaşlı insanlarda bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara direnci artırdığını göstermiştir"

"Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kovid-19 teşhisi konulmuş olup doktoru tarafından oruç tutması sakıncalı görülenler, oruç tuttuğu takdirde hastalığı daha ağır geçireceği belirtilenler 'ramazan ayında oruç tutma yükümlülüğü bulunmayan kişiler' olarak tanımlandı. Ben de bir hekim olarak aynı görüşteyim"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm Haberler
Tam bitti derken Çin evlerden cansız beden toplamaya başladı: 1290 ölüm
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Ölümcül koronavirüsün yeni bir belirtisi daha ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin’de bilmediğimiz şeyler oldu Haberler
Fransa Cumhurbaşkanı: Saf olmayalım, Çin'de bilmediğimiz şeyler oldu
Ercüment Ovalı ’Hayat kurtarabilir’ dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı Haberler
Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği koronavirüs ilacının adını paylaştı
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesinde, Luppo aldığı için çok konuşulan adamın hikayesi uydurma çıktı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Survivor’da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı Haberler
Survivor'da aşk! Sercan, ilgisinin olduğu Nisa ile konuşma kararı aldı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Haberler ›› Güncel ››GÜNDEM / 17 Nisan 2020 - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:28: ABD'den sınır dışı edilen 44 Guatemalıda Kovid-19 tespit edildi - Haber 09:27: Korona virüs İzmir'de de kuryelerin yükünü ağırlaştırdı - Haber 09:26: Pazar yeri dezenfekte edildi - Haber 09:25: Eyüpsultan'da bando takımı evde kalanlara konser verdi - Haber 09:25: 82 yaşındaki yaşlı kadın alkışlarla taburcu oldu - Haber 08:41: Tam bitti derken yeniden başladı: Çin'de koronavirüs sebebiyle 1 günde 1290 ölüm - Haber 07:54: Doktorlar koronavirüsün yeni belirtisini açıkladı: Bacaklarda döküntü - Haberler 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber