GÜNDEM / 17 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na katılacak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenecek "8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nın açılışına iştirak edecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek "Akıllı Taksi Hizmeti Tanıtım Programı"na katılıyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek, milletvekilleri, hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.(Muğla/09.00/13.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'na katılıyor, Türkiye'deki İngiliz yatırımcılarla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.(İstanbul/09.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki gıda denetimleri öncesinde gıda kontrol denetim görevlileriyle bir araya gelecek ve seferberliği başlatacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Dünya Melek Yatırım Forumu (WBAF), İstanbul'da başladı.(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, 2019 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, İdlib konusunda Rusya'da temaslarda bulunacak.(Moskova)2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Arnavutluk'taki depreme ilişkin "Uluslararası Donörler Konferansı" düzenlenecek.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Süper Lig'de 22. hafta Gaziantep FK-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla sona erecek.(Gaziantep/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.(Adana/19.00) (Fotoğraflı)3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankası karşılaşmasıyla tamamlanacak.(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı)4- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında gerçekleştirilen iş birliği anlaşmasının basın tanıtımı Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.(Ankara/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve sporcuları, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.(Ankara/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- 4,5G'de ses internet üzerinden verilecek, iletişim güçlenecekUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"4,5G teknolojisinin gelişmesiyle yüksek kalitede ses hizmetlerinin sunulabilmesini mümkün kılan VoLTE teknolojisi ülkemizde de kullanılmaya başlandı""Bu teknoloji özellikle deprem, sel, yangın gibi doğal afet durumlarında şebekelerde yaşanan trafik sıkışıklığının azaltılmasına katkı sağlayacak. Böylece vatandaşların iletişiminde trafik sıkışıklığına bağlı sorunlar azalacak"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- Emekliler ek ödeme oranlarının yükseltilmesini istiyorTürkiye Emekliler Derneği, emekliler ve çalışanlar için vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulamasındaki yüzde 4-5'lik oranların yüzde 10'a yükseltilmesini talep ettiGenel Başkanı Kazım Ergün:"Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme uygulaması bizi fiş toplamaktan ve zarf doldurmaktan kurtardı ama yüzde 4-5'lik düşük oranlar nedeniyle gelirlerimizin düşmesinine sebep oldu"(Özcan Yıldırım/Ankara)3- Dünya borsaları geçen yıl 17,5 trilyon dolar değerlendiYatırımcıların ekonomik kararlarını olumsuz etkileyebilecek güçte birçok jeopolitik ve siyasi gelişmenin yaşandığı 2019'da, risklerin fırsata dönüştürülmesi sonucu dünya borsalarının değeri 92 trilyon dolara ulaştıGeçen yıl piyasa değeri 24,1 trilyon dolara ulaşan New York borsası, dünyanın en büyüğü unvanını koruduPiyasa değeri açısından en hızlı artış yaşanan borsa Suudi Arabistan'da Tadawul olurken, bu artışın gerekçeleri arasında ülkenin milli petrol şirketi Aramco'nun halka arz edilmesi öne çıktıGeçen yıl piyasa değeri en çok düşen borsa ise son yıllarda siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizle mücadele eden Lübnan'da Beyrut borsası olduBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin piyasa değeri ise geçen yıl yüzde 23,9 artarak 184 milyar 966 milyon dolara ulaştı(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 