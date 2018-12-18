Gündem / 18 Aralık 2018

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ampute Futbol Milli Takımı ile Malezya Savunma Bakanı Muhammed Sabu'yu ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/14.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HAK-İŞ Konfederasyonunu ziyaret edecek, genel merkezde MYK ve PM toplantılarına iştirak edecek, Marriott Hotel'de AB büyükelçileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.(Ankara/10.00/11.00/13.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kurumların 2019 yılı bütçeleri ile gelir bütçesi ve bakanlığın kesin hesabı görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni'ne katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)3- TÜİK, ekim ayı perakende satış endeksleri ile 2017 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de Birleşmiş Milletler (BM) ofisinde, Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute ile bir araya gelecek.(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara)? (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.?(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Yemen'de yaşanan insani krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor.(Sana/Ankara)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik örgüt elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.00)2- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 14'ü firari 85 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLİ'yi, Fenerbahçe Beko da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Rusya'nın CSKA Moskova takımını konuk edecek.(İstanbul/20.00/20.45) (Fotoğraflı)2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları başlayacak.Kupanın ilk gününde 1461 Trabzon-Ümraniyespor, MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor, Göztepe-Nazilli Belediyespor, Medipol Başakşehir-Adana Demirspor, Galatasaray-Keçiörengücü karşı karşıya gelecek.(Trabzon/13.00/Ankara/13.45/Balıkesir/15.00/İzmir/17.00/İstanbul/19.00/20.30) (Fotoğraflı)3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 10. ve son haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Hırvatistan temsilcisi Cedevita ile deplasmanda karşılaşacak.(Zagreb/22.00)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında A Grubu'nda Banvit, Fransa'nın Le Mans takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Japan, Litvanya temsilcisi Neptunas'ı BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde konuk edecek.(Le Mans/22.30/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında A Grubu'nda Halkbank, Almanya temsilcisi United Volleys, E Grubu'nda ise Arkas Spor, Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.(Frankfurt/21.00/Moskova/19.00)6- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Dukla Liberec ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Liberec/19.00)7- Fenerbahçe'de futbol takımının teknik direktörlüğüne getirilen Ersun Yanal için Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde imza töreni ve basın toplantısı düzenlenecek.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)8- 2018 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürüyor.Organizasyonun ilk yarı final maçında Arjantin temsilcisi River Plate ile ev sahibi ülkeden El Ain karşı karşıya gelecek. Beşincilik maçında ise Tunus'un Esperance ile Meksika'nın Guadalajara takımları karşılaşacak.(El Ain/19.30/16.30)ÖZEL HABER1- Atak helikopterine Filipinler yolu açıldıTürkiye ile Filipinler arasında savunma sanayisi alanında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandıFilipinler hava filosunu Atak helikopteriyle güçlendirmek isterken, atılan imzalarla devletler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin ve ürün satışının önü açıldıSavunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:"(Atak helikopteri talebi) İlk gelen sayı çok büyük değil, 10'un altında biraz. 10'un çok üstünde de bir opsiyon var""Ürünümüze güveniyoruz. Dünya platformlarında performansıyla göz dolduran bir helikopter olduğu için bu kadar ilgi çekiyor, rakiplerinin önüne geçebiliyor"(Göksel Yıldırım/Ankara)2- Turizmde Türkiye'nin ilk veri merkezi kuruluyorKültür ve Turizm Bakanlığı, turizmde sağlıklı ve kapsamlı yol haritalarının oluşturulması amacıyla istatistiklerin tek elden toplanıp işlenebileceği Türkiye'nin bu alandaki ilk veri merkezini kuracakMerkezde sınır giriş-çıkış istatistiklerinin yer aldığı klasik verilerin yanı sıra turizm gelirleri, yabancı turistlerin Türkiye'ye kaçıncı kez geldiği, hangi ülkeden ziyaretçilerin Türkiye'yi tercih ettiği veya etmediği gibi turist profillerini yansıtan detaylı veriler de toplanacakBakanlık ayrıca Türkiye'nin tanıtımında web, sosyal medya hesapları ve cep telefonlarından erişebilecek "mobil" uygulama olarak bütünleşik bir şekilde hizmet verecek yeni bir dijital portalı da hayata geçirecek"Alo 176"nın gelecek dönem yeniden yapılandırılması planlanıyor(Burcu Çalık/Ankara)3- Türkü hazinesi: Bedia AkartürkTürk Halk Müziğinin efsane isimlerinden olan, 57 yıllık sanat hayatını birçok ödülle taçlandıran usta ses Bedia Akartürk'ün repertuvarında yaklaşık 3 bin türkü bulunuyorBugüne kadar 4 kıtada onlarca ülkede konser veren, Türkiye'nin bütün illerine turneye çıkan Akartürk, konserlerinde ve günlük yaşamında, kendi tasarladığı birçok yöreden esintilerin görülebildiği Anadolu'ya özgü giysiler tercih ediyorAkartürk:"Şimdi baktılar ki yeni çıkan şarkılardan, türkülerden hiçbir şey anlayamıyorlar, eskiye döndüler. Eski plaklar neden güzel? Çünkü canlı olarak çalındı ve söylendi. Sazlar çaldıktan sonra kulaklığı takıp da okumak değil"(Elif Özlem Çelikler/Bursa)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.