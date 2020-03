GÜNDEM / 18 Mart 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'na başkanlık edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Sağlık Örgütü ile Türk Tabipleri Birliği heyetlerini ayrı ayrı kabul edecek.(Ankara/10.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Türkiye İstatistik Kurumu, "İstatistiklerle Yaşlılar 2019" çalışmasını açıklayacak.(Ankara/10.00)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Türkiye ile Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ilan ettiği ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.(Ankara/İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni yapılıyor.(Çanakkale/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattı ile Ege Denizi kıyısındaki hareketliliği takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon-GMG Kırklarelispor ve Gümüşhanespor-Başkent Akademi 22. hafta erteleme, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor FK-Ergene Velimeşespor 23. hafta erteleme maçları oynanacak.(Trabzon/Gümüşhane/Van/14.30) (Fotoğraflı)2 - TFF 3. Lig 1. Grup'ta Artvin Hopaspor-Sultanbeyli Belediyespor, Yomraspor-Serik Belediyespor, 2. Grup'ta Elazığ Belediyespor-Cizrespor, Fatsa Belediyespor-Kozanspor, 3. Grup'ta ise Pazarspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor 22. hafta erteleme müsabakaları yapılacak.(Artvin/Trabzon/Elazığ/Ordu/Rize/14.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Aile ve Çalışma Bakanlığından kadın konukevlerine yönelik"koronavirüs" tedbirleriAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, şiddet mağduru ya da şiddete uğrama riski olanlar için hizmet veren kadın konukevlerine gönderdiği yazıya göre toplu etkinlikler iptal edilecekKonukevlerinde kalan kadınlar ve beraberindeki çocukların sağlık kontrolleri yaptırılacak ve gerekmedikçe kuruluş dışına çıkmalarına izin verilmeyecekOrtak kullanım alanları ve malzemelerin hijyen durumları sık sık kontrol edilerek, periyodik dezenfekte işlemleri uygulanacak(Burcu Çalık/Ankara)2- Otomotiv üretiminde "koronavirüs aksaklıkları" yaşanmıyorTürkiye otomotiv sektöründe yeni tip koronavirüse karşı bazı tedbirler alınırken, müşteri trafiğinde endişe verici bir azalış görülmediği ve üretimde de şu an için herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtiliyorHonda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer:"Yurt içi ve dışı tedarikçilerimizle iletişimimiz sürekli olarak devam ediyor. Parça tedariki noktasında, sonraki dönemde üretimimizi aksatacak herhangi bir durum şu an için söz konusu değil"Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt:"Türkiye otomotiv pazarında büyük çaplı kayıp yaşanmayacağına inanıyor ve ümit ediyoruz"Oyak Renault:"Oyak Renault fabrikalarında üretim devam ediyor"OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu:"Şu an için bir sıkıntı yok ama showroom trafiği geçen haftaya göre az bir miktar geriledi"(Abdulselam Durdak/İstanbul)3- GRAFİKLİ - Terör örgütü YPG/PKK'ya kış darbesiYurt içi ve dışında terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, geride kalan kış mevsiminde aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 191 teröristi etkisiz hale getirerek, örgüte ağır darbe vurduGüvenlik güçleri, "Kapan" ve "Kıran" operasyonlarıyla teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri inleri imha etti(Yunus Okur/Erzurum)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA