GÜNDEM / 18 Şubat 2020

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- CHP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

EKONOMİ

1- Türkiye'de AB Bilgi Merkezleri Ağının Desteklenmesi Projesi'nin 2020 açılış etkinliğine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger katılacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetinin, İdlib konusunda Rusya'da temasları devam edecek.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

4- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- İletişim Başkanlığı tarafından, "Gençlere İlham Veren İsimler - Malcolm X" projesi kapsamında Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans gerçekleştirilecek.

2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

3- Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin açılan davada tutuklu sanık Osman Kavala'nın yanı sıra 6'sı firari 16 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki duruşma salonunda görülecek.

4- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

5- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeler takip ediliyor.

6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçlarında Atletico Madrid-Liverpool, Borussia Dortmund-Paris Saint Germain karşı karşıya gelecek.

2- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6. ve son maçlarında A Grubu'nda Eczacıbaşı VitrA Polonya'nın Budowlani, Fenerbahçe Opet Finlandiya'nın LP Salo, B Grubu'nda ise VakıfBank Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımlarını konuk edecek.

ÖZEL HABER

1- Gümrük muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor

Trakya'da gümrük muhafaza ekipleri geçen yıl 3 tondan fazla uyuşturucu ele geçirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay:

"Kaçakçılara göz açtırmamaya, kapılarımızı en etkin şekilde kullanarak kaçakçılığın önüne geçmeye çalışıyoruz"

2- Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz: "İstanbul'da hiç kaydı olmayan Suriyeli sayısı 7 bin"

"Hedefimiz, düzensiz göçmenler açısından İstanbul'u cazibe merkezi olmaktan çıkarmak. Buna da ulaştığımızı düşünüyoruz"

"Ülkemizde şu anda 3 milyon 573 bin Suriyeli var. Terörden arındırdığımız bölgelere dönen Suriyeli sayısı da 395 bini aşmış durumda. Dönüşler devam ediyor"

"2011'den bu yana 102 farklı uyruktan 7 bin 898 yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana 75'i AB vatandaşı olmak üzere 229 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi"

3- RÖPORTAJ - Erdal Bahçıvan: "Galatasaray Lisesi'nin kapısından döndüm"

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan:

"Direkten dönme bir Galatasaray Liseliliğim var. Galatasaray Lisesi'ne gitmeyi çok istiyordum, kazandım da... Fakat okula biraz küçük başladığım için annesine çok düşkün bir evlat olarak okulun yatılı olduğunu atlamışım ve Galatasaray Lisesi'nin kapısından döndüm"

"Şu an ben TFF'de Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum, Milli Takım bizim için her şeyden önemli. O yüzden formaları çıkardık"

"Babamın en önemli öğüdü; çok çalışmak... Çalışmadan, mücadele etmeden hiçbir başarının asla ve asla kolay olmayacağını öğütlerdi. Biraz da belki haddini bilmek... O bence çok önemli bir ölçü... Ölçüyü kaçırmadan haddini bilmek önemli"

"Başarısızlıkları ne kadar doğru dinleyebilir, okuyabilir ve doğru değerlendirebilirsek başarıya gitmenin imkanını çok daha güçlendireceğiz. Başarısızlıklar karşısında yılmamak da tüm bu başarısızlıkları dinleyip özümsedikten sonraki en önemli konu, küsmemek lazım"

"Rakiplerimizin ürünlerini deniyoruz, tadıyoruz, soframızda bulundurduğumuz da oluyor. İyi rakip her zaman gerekli. Nitelikli rakiplerimizin varlığı ve onların başarısı, size de örnek oluyor ve sizi kamçılıyor"

***

