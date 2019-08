GÜNDEM / 19 Ağustos 2019

6 Nisan 19201- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, haziran ayı perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)2- Hazine ve Maliye Bakanlığınca 13 ay ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Türkiye Maarif Vakfının 55 ülkedeki direktörlerinin katılacağı 7. İstişare Toplantısı İstanbul 'da başlayacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Hükümetin, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisi için yeni zam teklifinin ardından gelişmeler izleniyor.3- İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.4- İzmir ve Muğla'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları izleniyor.SPOR1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep arasında Ülker Stadı'nda yapılacak maçla tamamlanacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası, Eskişehirspor-Keçiörengücü müsabakasıyla sona erecek.(Eskişehir/20.00) (Fotoğraflı)3- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı, özel maçta Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaşacak.(İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- "Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız"- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Bu sene geçen seneye oranla daha fazla orman yangını çıktı ama orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız. Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde bir alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız"- "Orman yangınlarına karşı dünyada birinci olan bir teşkilatımız var ama yangınla mücadele sadece orman teşkilatının işi değil. Yangınların çoğunluğu dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor"(Halil Şahin/İzmir)2- Zeytinyağında yeni sezon umudu- Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek:- "Birlik kaynaklarıyla gerçekleştirdiğimiz alımlarla üreticiye 45 milyon liranın üzerinde ödeme yaptık ve yeni sezona stoksuz giriyoruz"- "İklim şartlarında çok farklı bir sonuç olmaması halinde önümüzdeki sezon, zeytinyağı sektörü açısından sevindirici bir dönem olacak"(Yusuf Şahbaz/İzmir)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.