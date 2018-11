Gündem / 19 Kasım 2018

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:01



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacak, Mabeyn Köşkü'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.(İstanbul/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan için Selimiye Camisi'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze törenine katılacak.Bircan'ın cenazesi, Enez ilçesine bağlı Hasköy'de toprağa verilecek.(Edirne/13.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hilton Garden Inn'de düzenlenecek "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" açılış toplantısına katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2019 yılı bütçesi görüşülecek.(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov tarafından kabul edilecek.Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov'la görüşecek Pekcan, Türkiye-Bulgaristan İş Forumu'nda iş dünyası temsilcilerine hitap edecek, Maliye Bakanı Vladislav Goranov'la bir araya gelecek.(Sofya) (Fotoğraflı-Görüntülü)2 - Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı perakende satış endekslerini açıklayacak.(10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenecek Medeniyetler İttifakı 8'inci Küresel Forumu'na katılacak.(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)2 - Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)3 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılanmasına Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezinin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.(İstanbul/10.30)FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu Jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)Konya'da FETÖ/PDY'nin hücre evlerine yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 25'i tutuklu 65 sanığın yargılanması sürecek.(Konya/09.30)2- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44'ü tutuklu 58 sanığın yargılamasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)SPOR1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna ile 20 Kasım Salı günü oynanacak hazırlık maçı öncesi Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.Milliler, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(Antalya/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son haftaya A, B, C ve D liglerinde 9 maçla devam edilecek.ÖZEL HABER1- 5G'de hedef 2020Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Biz 5G'yi dünyada ilk kullanan ülke olmak için programımızı yaptık, 2020'de 5G hizmetini topluma sunmayı planlıyoruz"(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)2- TSK yeni nesil teknolojilerle haberleşecekKara, deniz ve hava unsurlarının taktik ve stratejik telsiz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen TSK Çok Bantlı Sayısal Müşterek Telsiz Projesi kapsamında 14 tipte yaklaşık 8 bin telsizin teslimatı gerçekleştirildiASELSAN ile yapılan ek sözleşme ile 18 bin 203 telsiz yerli olarak tedarik edilecekMilli kriptolu ve milli elektronik harp korumalı cihazlar, kuvvetlerin mu¨s¸terek harekat yeteneğini artıracak(Göksel Yıldırım/Ankara)3- Eski komandolar Tendürek'te buluştuVan'ın Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığında 20 yıl önce vatani görevlerini yapan 20 eski komando, yıllar sonra Tendürek Dağı'ndaki üs bölgesinde bir araya gelerek anılarını tazelediEmekli olan komutanlarıyla üs bölgesini ziyaret ederek, terörle mücadele eden Mehmetçik'e moral veren eski komandolar, 20 yıl önce nöbet tuttukları bölgelerde temsili gözetleme yapıp "komando marşı" okudu, içtimaya katıldıEmekli Albay Ümit Şengür:"Burada görev yapan vatan evlatlarıyla tekrar bir araya gelme fırsatı bulduk. Muğla'dan gelen Uras Bahçeli:"Yıllar sonra bu topraklara tekrar ayak basmak çok farklı bir duygu. Gördük ki görev yaptığımız zamandan bu yana çok şey değişmiş"Kayseri'den gelen Mustafa Eray:"20 yıl önce bu bayrağı teslim ettik ama bugün yine buradayız. Görev verilirse yine şeref ve gurur duyarız"(Mesut Varol-Özkan Bilgin/Van)