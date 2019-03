Gündem / 19 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ereğli, Sakarya, Kocaeli ve Üsküdar'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.(Zonguldak/12.00/Sakarya/14.00/Kocaeli/16.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İYİ Parti ile düzenleyeceği ortak mitinge katılacak.(Antalya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Adalet Sarayı'nın açılışının ardından Baro ve İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret edecek.(Bolu/11.00/13.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara Ticaret Odası İstihdam Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mamak ve İmrahor'da temel atma törenine, Altındağ Feridun Çelik ve Beşikkaya mahalleleri kentsel dönüşüm projesinin tanıtım toplantısına, Örnek Mahallesi kentsel dönüşüm toplantısına ve AK Parti Altındağ Seçim İrtibat Ofisinin açılışına iştirak edecek.(Ankara/12.00-17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karabük'te Valilik ziyaretinin ardından çok amaçlı spor salonu açılış töreni ile amatör spor kulüplerine malzeme yardımı organizasyonuna katılacak, Safranbolu'da esnafla buluşacak, Eskipazar Belediyesine ziyarette bulunacak.Kasapoğlu, Düzce'de Akçakoca ilçesi Yukarı Mahalle'de esnafla bir araya gelecek, gençlerle demokrasi buluşmasına ve Azmimilli Mahallesi'nde çadır programına iştirak edecek.(Karabük/10.00-14.00/Düzce/18.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2019 Türk Kültür Yılı" kapsamında "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin açılışını gerçekleştirecek, Japonya Prensesi Akiko Mikasa ile görüşecek.(Tokyo)6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avcılar'da Murat Kölük Hastanesi Polikliniği, Gaziosmanpaşa'da Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sarıyer'de Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal'da Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasının açılışlarına katılacak.(İstanbul/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Külliyesi açılış töreninde bulunacak, Tavşanlı mitinginin ardından Tepecik beldesi çok amaçlı salonun açılışına iştirak edecek, Sevgi Yolu'ndaki esnaf ziyareti sonrası Zafer Meydanı'nda düzenlenecek mitingde konuşacak.(Kütahya/12.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin 13. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.(Rize/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gölbaşı ilçesinde esnafı ziyaret edecek, seçim bürosu açılışına katılacak ve ilçe merkezinde vatandaşları selamlayacak.(Ankara/13.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFJET Jeotermal Enerji Santrali, Isıtma Merkezi ve Teknolojik Sera'da incelemede bulunacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, STK temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.Dönmez, Dinar ilc¸esi AK Parti Sec¸im I·rtibat Bu¨rosu'na yapacağı ziyaretin ardından halkla buluşacak.(Afyon/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7. Uluslararası Tarım Fuarı açılışına katılacak, ikili görüşmeler gerçekleştirecek.(Doha)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılış törenine katılacak, Valilik ziyaretinin ardından esnafla bir araya gelecek.(Van/12.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, ocak ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.(Ankara/10.00)5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ay ve 5 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.(Ankara)DÜNYA DİPLOMASİ1- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.(Ankara/09.30)Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(İstanbul/10.00)SPOR1- Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı ilk iki maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı Sinan Erdem Spor Salonu'nda, Fenerbahçe Beko ise Karadağ ekibi Buducnost VOLI'yi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.(İstanbul/20.00/20.45) (Fotoğraflı)3- Voleybolda Erkekler CEV Kupası finalinin ilk maçında Galatasaray, İtalya temsilcisi Trentino Itas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Trento/22.30)4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Eczacıbaşı VitrA, İtalya temsilcisi Imoco Volley, Fenerbahçe Opet de aynı ülkeden Savino Del Bene ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)5- Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 7 Nisan'da yapılacak 14. Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısı, Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- Bahçelievler Belediyesinin yaptırdığı, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi 2016-2017 sezonunda kazandığı şampiyonlukla elde ettiği kupanın anıtı (THY Avrupa Ligi Kupası Anıtı) törenle açılacak.(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)ÖZEL HABER1- Dijital oyun bağımlılığı "hasta" ediyorSağlık Bakanlığınca hazırlanan "Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı Sonuç Raporu"nda, çocuk ve ergenlerin uygun olmayan oyunlarla oynamasının psikolojik travma, olumsuz kimlik gelişimi, kişilik bozuklukları, yalnızlaşma, yabancılaşma ve toplumsal olaylara karşı duyarsızlaşmaya neden olabildiği belirtildiOyun bağımlılarında, uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı solunum ve dolaşım sistemiyle ilgili problemler, obezite, ortopedik rahatsızlıklar, yeme bozuklukları, göz ve görme sorunları ortaya çıkabiliyorBağımlılık, akademik başarının düşmesine, uyku bozukluklarına ve kişisel hijyenle ilgili problemlere neden olabiliyorOyun bağımlılığına iten faktörler içinde stres ve olumsuz duygulardan uzaklaşma isteği, gruba ait olma, sosyalleşme ve rekabet ihtiyacının dijital oyunlarla karşılanması, sosyal gelişimdeki yetersizlik, yaşıtlarla iletişim kuramama, içe dönüklük, yalnızlık duygusu, sosyal kaygılar, sosyal beceri yetersizlikleri, düşük benlik saygısı yer alıyorÇocuklarının yaş aralığına uygun önlemler alınması, oyunların ödül veya ceza olarak sunulmaması, çocukların izleyeceği saatlerde sunulan haberlerde oyun isimlerinin kullanılmaması önerilen raporda, kategorilere ayrılmış ulusal çevrimiçi oyun platformu oluşturulması gerektiğine yer veriliyor(Yeşim Sert Karaaslan/Duygu Yener-Ankara)2- "Savunduğumuz değerler için birlikte hareket etmeliyiz"Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger:"(Yeni Zelanda'daki saldırı) Bu menfur saldırı, medeni dünyanın desteklediği değerlere bir saldırıdır""Bu saldırının tekrarlanmaması için elimizden geleni yapmalıyız. 