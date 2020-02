GÜNDEM / 19 Şubat 2020

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılayacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceği mevkidaşının onuruna resmi akşam yemeği verecek.(Ankara/11.00/15.00/15.15/16.15/17.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde ziyaretlerde bulunacak.(Edirne/11.15-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mamak Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Kudüs Davamız" konulu konferansta konuşacak.(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ile Onursal Adıgüzel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM Genel Kurulunda, finansal piyasalara ilişkin yenilikler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında faiz kararını açıklayacak.TCMB aralık ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.(Ankara/14.00/10.00)3- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, ASO 2. OSB'yi ziyaret ederek sanayicilerle bir araya gelecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, AA Enerji Masası'nın konuğu olacak.(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Türkiye-Kosova Serbest Ticaret Anlaşması'nın getirdiği fırsatlar, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Kosova Ticaret Odası Başkanı Berat Rukiqi'nin katılacağı toplantıda ele alınacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)2- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(İstanbul/09.00)3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.(Elazığ) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, Türkiye'ye geri kazandırılan kültür varlıklarının basın lansmanına katılacak, dünya prömiyeri gerçekleştirilecek Göbeklitepe Operası'nı izleyecek.(Ankara/10.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 20 Şubat Perşembe günü oynanacak son 32 turu ilk maçı öncesi, müsabakanın yapılacağı Jose Alvalade Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.Turuncu-lacivertli takım, maçın hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.(Lizbon/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Atalanta-Valencia, Tottenham Hotspur-RB Leipzig karşı karşıya gelecek.(Milano/Londra/23.00)4- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 13. haftasında A Grubu'nda CBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Belçika temsilcisi Castors Braine'yi, B Grubu'nda ise Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa ekibi BLMA'yı konuk edecek.(Mersin/18.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)5- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 8'li tur ilk maçında OGM Ormanspor, Fransa temsilcisi Basket Landes'i ağırlayacak.(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18. haftanın son maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare ile Galatasaray, Ankara Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)7- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 6. ve son haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, İtalya temsilcisi Cucine Lube, C Grubu'nda ise Halkbank, Rusya'nın Zenit Kazan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.(Civitanova Marche/22.30/Kazan/19.00)8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta müsabakaları oynanacak.9- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Beykoz Belediyespor ile MYK Hentbol karşılaşacak.(İstanbul/15.00)10- Hentbol Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Görele Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u konuk edecek.(Giresun/14.00)ÖZEL HABER1- MEB'den öğrencilere yeni "sınıf rehberlik müfredatı"Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesinden lise son sınıfa kadar 13 yıllık eğitim süreçlerinde öğrencilere pek çok konuda yol göstermesi hedeflenen "Sınıf Rehberlik Programı" hazırlanarak görüşe açıldıProgramda ana konular "akademik gelişim", "kariyer gelişimi" ve "sosyal duygusal gelişim alanı" olmak üzere 3 grupta toplandıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibarıyla öğrencilerimize çok yönlü destek sağlayacak önemli bir projeyi uygulamaya koyacağız""Öğrencilerimize sadece akademik gelişimlerinde değil bireysel gelişimleri ile ilgili kariyer süreçlerinde ve sosyal ve duygusal gelişimlerinde de destek sağlamış olacağız. Rehberlik hizmetlerimizin kapasitesi ve çeşitliliğini de artırmış olacağız"(Selma Kasap-Yıldız Aktaş/Ankara)2- Orman yangınlarına yerli yönetim helikopteriTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız""Gelecekte yönetim helikopteri olarak kullanacağımız bu helikopterleri orman yangınlarında mücadalede personel taşıma konusunda da kullanacağız"(Mustafa Çalkaya/Ankara)3- Seramik ürünlerini ticareti 5 yılda 7 milyar dolara yaklaştıTürkiye'nin 2015-2019 döneminde seramik ürünleri ihracatı 4 milyar 969 milyon dolar, seramik ürünleri ithalatı ise 1 milyar 864 milyon dolar olduGeçen yıl seramik ürünleri ihracatı 1 milyar 159 milyon dolar, ithalatı 298 milyon 990 bin dolar olarak gerçekleşti. 