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Gündemimizde yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.
13.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:34
Gündemimizde yer alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, TBMM'nin 100. yılı kapsamında düzenlenen "Osmanlı'dan Cumhuriyete Türkiye 'de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu" kapanış törenine katılım programı, kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla.
AA
Saygılarımızla.
AA
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Şentop, Türkiye, Politika
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