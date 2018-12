Gündem / 2 Aralık 2018

02 Aralık 2018 Pazar 09:01



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paraguay ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.Erdoğan ve Benitez, baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak.(Asuncion) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin'in başkenti Pekin'e hareket edecek.(Ankara/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "27. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi"ne katılacak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı ziyaret edecek.(İstanbul/10.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığına yapacağı ziyaretlerin ardından Katı Atık Bertaraf Tesisleri, Ziyaret Kasabası Toplu Konut 2. Etap, Amasya Belediyesi Atıksu ve Kanalizasyon Arıtma Tesisi ve Millet Bahçesi ile kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunacak.(Amasya/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teknokent Binası ve Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi'nin açılışına katılacak, sanayici ve iş insanları ile toplantı yapacak.(Burdur/11.30/12.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Fransa'da akaryakıt zamlarına karşı ülke genelinde düzenlenen protestolar ve yansımaları takip ediliyor.(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme gruplarının kura çekimi İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de yapılacak. Türkiye, kura çekimine 3. torbadan katılacak.(Dublin/14.00)2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur gruplarında 4. hafta maçları başlayacak.I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.(Podgorica/21.00) (Fotoğraflı)3- Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.Ligde günün diğer maçında Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.(İstanbul/20.00/Bursa/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nde Makedonya'nın ev sahipliği yaptığı 4. Grup'taki üçüncü ve son maçında Makedonya ile karşılaşacak.(Üsküp/22.00)5- Spor Toto 1. Lig'de 14. haftaya Ümraniyespor-Osmanlıspor, Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor, Giresunspor-Gazişehir Gaziantep maçlarıyla devam edilecek.(İstanbul/13.30/Elazığ/16.00/Giresun/19.00) (Fotoğraflı)6- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta Beşiktaş-Canik Belediyespor, Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor, İzmit Belediyespor-BOTAŞ müsabakalarıyla sona erecek.(İstanbul/Mersin/14.00/İstanbul/16.00/Kocaeli/17.00) (Fotoğraflı)7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 8. haftası Maliye Piyango-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank, Arhavi Belediyespor-Galatasaray, Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor, Ziraat Bankası-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.(Ankara/İstanbul/Artvin/14.00/İzmir/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)8- Trabzonspor Kulübünün olağan genel kurulu sona erecek.Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu'nun tek aday olarak katıldığı kongrenin ikinci gününde kulüp başkan ve yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile görev süreleri sona eren organların asıl ve yedek üyelerinin seçimi yapılacak.(Trabzon/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)9- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 10. haftası 2 maçla tamamlanacak.10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 15. hafta maçları oynanacak.ÖZEL HABER1- "Mikrodalga modülleri" uzay testi tamamlandıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Uzaya test edilmesi amacıyla gönderilen, ASELSAN tarafından geliştirilen uydu ve teknolojilerinde kullanılacak mikrodalga modülleri uzay testleri başarıyla tamamladı""Yaklaşık 1 yıl boyunca aşırı soğuğa, radyasyon ve yer çekimsiz ortam gibi uzay şartlarına maruz kalan modül, bize yerli ve milli olarak üreteceğimiz ve uzayda kullunacağımız malzemelerin yapımında fikir verecek"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- RÖPORTAJ "Ukrayna'nın yardım çağrısı NATO'nun beklediği bahaneydi"Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz:"Ukrayna'nın, Kerç Boğazı'ndan izin almadan geçemeyeceğini, hem de Rusya'nın karşılık vereceğini bilerek böyle bir hamle yapması bunun önceden planladığı iddialarını güçlendirmektedir""Rusya'nın Donbass ve Kırım'dan sonra Ukrayna içlerine kadar devam edecek bir müdahalede bulunmasını mümkün kılacak provokasyonlar, NATO'nun savaş kararı ile sonuçlanabilir. ABD'nin yapmak istediği de bu gibi duruyor. Şu an için böyle bir harekat planı uzak gibi gözükse de ABD'nin Rusya'yı engellemek adına böyle bir planı devreye sokması mümkündür""NATO açısından Ukrayna'nın yardım talebi istenilen ve beklenilen bir hamledir. Ukrayna'nın yardım çağrısı ABD'nin NATO üzerinden Ukrayna kara suları başta olmak üzere diğer bölgelerde üs kurma, askeri yardımda bulunma konusunda önemli bir bahanedir""Türkiye'nin S-400'leri almaktan çok büyük bir neden olmadan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Fakat Rusya-Ukrayna krizi çok boyutlu sonuçları itibarıyla Türkiye'ye de baskı yapmak için kullanılacaktır"(Gülsüm İncekaya/İstanbul)3- "Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası güçlü ortaklığa sahip"İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar:"Türkiye ve İslam Kalkınma Bankası Grubu çok güçlü bir ortaklığa sahip, Türkiye bankamızın finansmanlarından en çok faydalanan dördüncü ülke konumunda""Banka olarak biz Türkiye'de yüksek hızlı tren, kamu-özel sektör ortaklıklığı ile yapılan Konya ve Manisa şehir hastaneleri, Bilkent Laboratuvarı ve İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi gibi pek çok projeye destek verdik""Yeni iş modelimiz, istihdamı, ulusal rekabet gücünü ve küresel pazarlara bağlanabilirliği güçlendirecek ve güçlü büyüme hedeflerine yardımcı olacak bir gelişimi teşvik ediyor"(Gökhan Ergöçün/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 