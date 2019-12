GÜNDEM / 2 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.(Ankara/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ile Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Uygulama Camisi'nin ibadete açılış törenleri ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tapu dağıtımı törenine katılacak.(Tekirdağ/12.00/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Meyra Palace Otel'de gerçekleştirilecek "Aile Hukuku Çalıştayı"na katılacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na başkanlık edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Side Premium Hotel'de, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürleri Hizmet İçi Eğitim Semineri'ne katılıyor.(Antalya/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu ile "Birlikte Bir Yıl" Toplantısına iştirak edecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tanıtım programına katılacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kasım ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıklayacak ve "Export Akademi" İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne iştirak edecek.(İstanbul/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin dönemsel gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile 2018 yılı atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) katılacak.Konferansın açılışını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yapacak.(Madrid) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.(Bağdat) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş şampiyon özel sporcular ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nda bir araya gelecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Süper Lig'de 13. haftanın son maçında Beşiktaş ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TFF 1. Lig'de 13. hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor müsabakasıyla tamamlanacak.(Balıkesir/19.00) (Fotoğraflı)4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Anadolu Efes-Galatasaray Doğa Sigorta karşılaşmasıyla sona erecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası Arkas Spor-Ziraat Bankası maçıyla tamamlanacak.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)6- TFF 3. Lig'de 15. haftanın son maçında 2. Grup'ta Karşıyaka ile Turgutluspor karşı karşıya gelecek.(İzmir/18.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Türkiye, Doğu Akdeniz'de söz sahibiPolis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak:"Etrafımızdaki herhangi bir sıkıntıda işin içine girmesi gereken devlet olarak görülüyoruz. Bunun nedeni ise Akdeniz'in tarihsel anlamda bize uzak bir yer değil, bizim bir parçamız olması""Akdeniz'in en batısından en doğusuna kadar her şey ister istemez bizim iç meselemiz oluyor. Oradaki en küçük insani kriz, istikrarsızlık, çatışma ortamı bizi derinden etkiliyor"ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Oktay Tanrısever:"Bazı ülkeler, Türkiye'yi dışarıda tutan bir yaklaşım sürdürüyor. Yanlış olan bu. Türkiye'nin bölgede uluslararası hukuktan gelen hakları var"(Süleyman Elçin/Antalya)2- Mazlum coğrafyaların insanlarına 15 yıldır gönüllü doktorluk yapıyorlarKutup Yıldızı Sağlık Gönüllüleri Derneği Başkanı Dr. Abdullah Daştan:"Nijer'e her 6 ayda bir 6 yardım derneğinin bir araya gelerek oluşturduğu proje kapsamında gidiyoruz. Şu ana kadar 1000'e yakın katarakt ameliyatı, 500'e yakın büyük cerrahi ameliyat, KBB ile diş muayeneleri ve operasyonları, kadın doğum ameliyatları, radyolojik faaliyetler ve sünnet gibi birçok alanda sağlık hizmeti vererek, en çok ameliyat yapan ekibiz""Derneğimiz, doktorların bir araya gelerek, 'mesleğin zekatı' mantığıyla çalışan, ameliyat, muayeneler ve diğer faaliyetlerin masraflarını kendi ceplerinden karşılayan bir topluluk. Doktor üyelerimizin bir kısmının sağlık malzeme şirketleri de var. Onlar bize gerekli tıbbi malzeme bağışı da yapıyorlar"(Elif Küçük/İstanbul)3- Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini'den "Türkiye'de ekonomik büyüme pozitif seyredecek" mesajıNouriel Roubini:"Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci yarısında döviz krizi ve finansal baskılar sonucu meydana gelen durgunluk döneminden çıktı ve ihracatın daha rekabetçi olmasıyla cari açık düştü. Türkiye'de ekonomik büyüme pozitif seyredecek ve önümüzdeki yıl için büyüme yüzde 3 civarında olacak""ABD ve Çin arasındaki Faz 1 anlaşması ile ticaret anlaşmazlıkların durması küresel piyasaları iyileştirdi. İki ülke arasında gümrük vergileri düşecek, bu piyasa duyarlılığı, ticari duyarlılık ve aynı zamanda küresel ekonomideki mütevazı iyileşme için de olumlu olacak""IMF Başkanı Christine Legarde, mali politikayı ekonomik gelişim ve talep için yönlendirici olarak kullanmasına rağmen, gelecek 12 ay içerisinde mali politikanın sadece ılımlı bir genişleme gösterecek. Avrupa'da merkez bankalarının gidebileceklerinin sınırına ulaşsalar bile, daha fazlasını yapmaya zorlanacaklar""Küresel ekonomide durgunluk, küresel finansal veya bankacılık krizi beklemiyorum. Ancak finansal savunmasızlıklar artıyor. Bunlar özel ve kamu borçlarıdır ve nihayetinde bir krizi daha tetikleyeceklerdir"(Yunus Türk/İstanbul)