Gündem / 2 Mart 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize ve Trabzon'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.(Rize/13.00/Trabzon/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bayrampaşa Kaymakamlığında Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonunun ev sahipliğindeki "Rumeli ve Balkan Kökenli Hemşehrilerin Buluşması" programına katılacak.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Akademik Meslek Odaları Kurulu'nda konuşacak, STK temsilcileri, muhtarlar, meslek odaları, iş insanları ve kanaat önderleriyle buluşma programına katılacak, Hatay Sanayici ve İş İnsanları Derneğinde konuşacak.(Hatay/11.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MHP İl Başkanlığını ziyaret edecek, MHP Seçim Koordinasyon Merkezi, Nizip Seçim Koordinasyon Merkezi ile Karkamış Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.(Gaziantep/11.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Alo 170 Çağrı Merkezi'ni ziyaret edecek, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Pano Ayak Üretim İşçisi Alımı Kura Çekimi Töreni'ne katılacak, AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı ve kadın girişimcilerle toplantı yapacak, şehit, gazi ve engelli aileleri ile engellilerle yemekte bir araya gelecek, Erdemir işçileri ile buluşacak.(Zonguldak/09.30-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Kepezaltı Santral Mahallesi Tapu Dağıtım Töreni'ne, Güzeloluk Anadolu Lisesinde Kırcami Tapu Dağıtım Töreni'ne, AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'nün seçim ofisinin açılışı ile Antalya Spor Salonu'nda Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Ödül Töreni'ne katılacak.(Antalya/10.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Müze Otel'i ziyaret edecek, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde ve Kayas Kalesi'nde incelemelerde bulunacak, sektör temsilcileri ile toplantı yapacak, Samandağı Çevlik ile Arsuz ziyaret programlarına katılacak.(Hatay/11.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, valilik ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, Tekirdağ Devlet Hastanesini, yapımı süren Şehir Hastanesini, Süleymanpaşa Eğitim Aile Sağlığı Merkezini ve 7 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu ziyaret edecek, Ambulans Teslim Töreni'ne katılacak, esnaf ziyareti yapacak.(Tekirdağ/10.00-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Üsküdarlı Gençlerle Buluşma Programı"nda yer alacak, Nevmekan'da gençler ve vatandaşlarla bir araya gelecek.(İstanbul/10.00/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör'ün proje tanıtım toplantısına katılacak.(Kahramanmaraş/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezini ziyaret edecek, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Pano Ayak Üretim İşçisi Alımı Kura Çekimi Töreni'ne katılacak, kentte faaliyet gösteren kömür madenciliği rödovanslı saha işletmelerinin yöneticileriyle toplantıda bir araya gelecek.(Zonguldak/09.50-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziyaretlerde bulunacak, sektör değerlendirme toplantılarına katılacak, Çetin Barajı'nda havadan inceleme yapacak.(Siirt/10.00-14.30/Şırnak/16.15-17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf buluşması ve bölgesel istişare toplantısında yer alacak.(Balıkesir/12.00-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Zirvesi'ne katılacak.(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmangazi Belediyesinin hizmete aldığı Emek Bilgi Evi'nin açılışında halka hitap edecek.(Bursa/14: 30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, açılışını gerçekleştireceği Milas Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası'nda amatör spor kulüplerine malzeme dağıtım etkinliğine katılacak, Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret edip Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerin aileleriyle bir araya gelecek, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Gençlerle Demokrasi Buluşması'na katılacak, Kötekli mevkisinde kafe ziyaretlerinde bulunacak, Akyaka'da mitinge katılacak, Marmaris'te esnafı ziyaret edecek, AK Parti Muğla Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya gelecek.(Muğla/11.00-19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Spor Toto Süper Lig'de 24. haftaya Bursaspor-Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş, Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.(Bursa/Kayseri/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)3- Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İskoçya'nın Glasgow kentinde sürüyor.(Glasgow/13.00/21.00)4- Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası, Samsun'da sona erecek.(Samsun/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası, Fenerbahçe ile BOTAŞ takımları arasında Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak final maçıyla sahibini bulacak.(Şanlıurfa/15.00) (Fotoğraflı)6- Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor, Eskişehirspor-Adana Demirspor, Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla sürüyor.(Şanlıurfa/13.30/Eskişehir/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)7- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 20. hafta Bahçeşehir Koleji-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Beşiktaş Sompo Japan-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Gaziantep Basketbol-Türk Telekom karşılaşmalarıyla başlayacak.(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15) (Fotoğraflı)8- Voleybolda Efeler Ligi'nin 21. haftası Galatasaray-Fenerbahçe, Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Ziraat Bankası, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla başlayacak.(İstanbul/Ankara14.00/Bursa/16.00/Afyonkarahisar/17.00) (Fotoğraflı)9- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 21. hafta ilk maçında Halkbank ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.(Ankara/16.30) (Fotoğraflı)10- Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 17. haftası Beşiktaş Mogaz-MYK Hentbol maçıyla başlayacak.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 17. hafta maçları oynanacak. (Fotoğraflı)12- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24. hafta maçları yapılacak.ÖZEL HABER1- Bakanlık 12 bini aşkın yabani hayvanı hayata bağladıTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Geçen yıl çeşitli sebeplerle yaralanan 12 bin 178 yabani hayvan tedavi edildi, bunlardan 5 bin 733'ü doğal yaşam alanlarına bırakılırken 6 bin 445 hayvan ise çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hayvanat bahçelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor""Yaban hayatının yaşam alanlarıyla korunması ve geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde 81 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası kuruldu""Türkiye'deki su kuşlarının popülasyonlarını izlemek için 153 sulak alanda 103 türden 1 milyon 718 bin 675 su kuşunun sayımını gerçekleştirdik""Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının desteklenmesi maksadıyla 2017-2018 kış sezonunda tabiata 308 ton yem bırakıldı"(Enes Duran/Ankara)2- DASK kurulduğundan bu yana 187 milyon TL tazminat ödediDASK:"Kuruluşumuzdan bu yana 618 depremde 187 milyon TL tazminat ödemesi yapıldı""Bugün deprem bilinci yüksek vatandaşlarımız sayesinde DASK'ın ödeme gücü 18 milyar TL'ye ulaştı""1999 yılında yalnızca 500 bin civarında olan deprem teminatlı konut sayısı, bugün itibarıyla 9 milyona ulaştı""Türkiye'deki her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası'na sahip. Türkiye'deki tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası'yla güvence altına alınmasını hedefliyoruz ve bu hedef gerçekleşene kadar geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz""İstanbul'da olması muhtemel büyük deprem sonrasında başta İstanbul, çevre iller ve hatta tüm Türkiye'den gelecek soruları ve talepleri karşılayacak bir afet çağrı merkezi modeli oluşturduk""Bu projeyle birlikte herhangi bir müşteri temsilcisine bağlanmadan IVR sistemi sayesinde vatandaşlık ya da dosya numarasıyla ihbar yapılabilecek ve hasar dosyası takip edilebilecek"(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)3- Türkiye, sezona büyüyerek başladıYeni rekorların beklendiği 2019'da, Türkiye'yi yılın ilk ayında ziyaret eden yabancı turist sayısının yüzde 5,33 artması turizmcilerin yüzünü güldürdüAKTOB Bakanı Erkan Yağcı:"Yıla yükselişle, yüzde 5'lik artışla başlamamız sevindirici bir gelişme. Almanya pazarındaki artış da çok önemli bizim için"TÜROFED Başkanı Osman Ayık:"Ocak-şubat aylarında bile bizim sayılarımızda gerileme olmaması önemlidir. Asıl büyük rakamları, artışları, ileriki aylarda göreceğiz"POYD Başkanı Ülkay Atmaca:"Ocak ayının yüzde 5 büyümeyle başlaması büyük bir başarı. Bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum"Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu:-"Bizi domine eden pazar İngiltere ve şuan orada çok iyi satışlarımız var. Erken rezervasyonlar önceki yıllara göre iyi bir durumda"(Antalya)