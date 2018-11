Gündem / 20 Kasım 2018

20 Kasım 2018 Salı 09:01



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Çankaya Köşkü'nde Sosyal Politikalar Kurulu ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.(Ankara/11.45/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2-TBMM Başkanı Binalı Yıldırım, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kuruluna katılacak.(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan'da temaslarda bulunacak.(Hartum) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grupları toplanacak.(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19. Ulusal Çocuk Forumu'na katılacak.(TBMM/09.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığın merkez binasındaki "Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni"ne iştirak edecek.(Ankara/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya'da gurbetçilerle bir araya gelecek.(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TBMM'denGenel Kurulda, seçimlerde aday olmak için görevinden ayrılan birlik, oda ve borsa ile esnaf ve sanatkar kuruluş başkanlarının seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönmelerine imkan tanıyan teklif görüşülecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığının 2019 yılı bütçesi ele alınacak.(TBMM/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 22. International Business Forum'a (IBF) katılacak.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜSİAD 13. Teknoloji Ödülleri törenine iştirak edecek.(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünce 2018 yılında alınan karla mücadele ve bakım araçları hizmete alım törenine katılacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ile ocak-eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katılacak, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya gelecek.(New York/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin savunma bakanları Belçika'da bir araya gelecek.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüşecek, eski Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Şehitler Hıyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Denizli'de eğitim uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)3- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 kişinin yargılandığı davaya Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 117 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.(İstanbul/10.30)Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının mahrem imamı konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)SPOR1- A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Antalya Stadı'nda Ukrayna ile karşılaşacak.(Antalya/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- UEFA Uluslar Ligi'nde 6. ve son hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla tamamlanacak.Türkiye'nin yer aldığı B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile Rusya karşı karşıya gelecek.(Solna/22.45)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsrail temsilcisi Maccabi FOX'u konuk edecek. İki Türk takımını karşı karşıya getirecek maçta ise Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Darüşşafaka Tekfen'i ağırlayacak.(İstanbul/20.00/21.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında Türk Telekom, Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i Ankara Spor Salonu'nda konuk edecek.(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında A Grubu'nda Banvit, Kara Ali Acar Spor Salonu'nda İspanya temsilcisi UCAM Murcia'yı ağırlayacak.(Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Halkbank, Belçika ekibi Knack'ı TVF Başkent Voleybol Salonu'nda konuk edecek.(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)7- Türkiye A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, 2019 Avrupa Takımlar Şampiyonası Eleme Grubu son maçında, Tozkoparan Spor Salonu'nda Danimarka ile karşılaşacak.(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)8- Hentbolda Erkekler Süper Lig 8. hafta erteleme maçında Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Mogaz, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.(İstanbul/16.00)ÖZEL HABER1- Kapıkule'de kuyruğa son verecek eylem planı hazırTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan:"Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki uzun tır kuyrukları ticareti olumsuz etkiliyor. Vatandaşımızı, ihracatçımızı bu kuyruklardan kurtarmak amacıyla Kapıkule Eylem Planı hazırladık""Bu konuda Bulgaristan ile iş birliğinde çalışmamız önem taşıyor. Bu sorunun çözülmesi her iki ülkenin ticaret hacmine, karşılıklı yatırımlara ve turizmine önemli katkı sağlayacaktır""Bunun için Türkiye ve Bulgaristan olarak çalışma grupları oluşturacağız"(Merve Özlem Çakır/Ankara)2- "Reyting kolesterol gibidir, iyisi de var kötüsü de"RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya:"(Dizilerdeki şiddet içerikli sahneler nedeniyle verilen cezalar) Kim olursa olsun, bu tür konularda hassasız. Bunlar da ağır yaptırımlar. Reyting ne kadar yüksek olursa para cezası da o kadar artıyor. Bu tip yayınlara müsamaha göstermeyeceğiz, bundan sonra da devam edeceğiz""Reyting iyi bir şeydir elbette ama kolesterol gibidir. Kolesterolün de bir iyisi bir de kötüsü var. Reyting de böyle"(Aile ve çocuk dostu yapımların teşvik edilmesi) Ödüller çok büyük değil, cüzi belki ama prestij anlamında değerleri büyük olacak. Gelecek yıl içerisinde inşallah uygulamaya geçeceğiz""Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırmamız tamamlandı. Sonuçlarını büyük bir toplantıyla kamuoyuna duyurmak istiyoruz. İzlenme oranlarıyla ilgili yükselen ve internet ortamına doğru da kayan bir trend olduğunu belirtebilirim"(Burcu Çalık/Ankara)3- Yılın "çalıkuşları" Başkentte ağırlanacakMEB'in 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Ankara'da ağırlayacağı eğitimde farklılıklar oluşturan 130 öğretmen arasında, kendi alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış isimler yer alıyorTekirdağ'da görev yapan Melih öğretmen, Mobekap isimli proje kapsamında Gaziantep'teki bütün köyleri dolaşarak yetenekli çocukların müziğe kazandırılması için çalıştıAfyonkarahisar'da görevli Özlem öğretmen "Geri Dönüşümden Tasarıma" isimli projesi ile büyük beğeni topladı ve velilerin eserlerinden yıl sonu resim ve sanat galerisi oluşturduİzmir'in Tire ilçesinde çalışan Mutlu öğretmen de Türkiye'nin birçok ilinde düzenlediği seminerlerle, 5 bin öğretmene geleneksel çocuk oyunları eğitimi verdiMardin'in Midyat ilçesinde görevli Ramazan öğretmen, öğrencileri ile "Sokaklardan Ringlere" adı altında sportif çalışmalar yürüttü ve onları spora teşvik etti(Selma Kasap/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 