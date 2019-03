Gündem / 20 Mart 2019

Kaynak: AA

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK toplantısına başkanlık yapacak, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul edecek.(Ankara/12.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiören Dutluk Kent Meydanı'nda vatandaşlara hitap edecek.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/ 10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çağrı merkezinin açılışına, "İstihdam Seferberliği 2019 Aydın Buluşması"na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, İncirliova Özel Engelli Bakım Merkezi, sağlık ocağı ve rehabilitasyon merkezinin temelini atacak.(Aydın/10.00-18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aksaray Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanlarında inceleme yapacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.Kurum, Bayburt Valiliğini, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek, İmaret Tepe'de incelemelerde bulunacak.(Aksaray/10.00/Bayburt/14.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpik kaykay parkuru tanıtımına, Türkiye Futbol Federasyonu İlkokulu ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Ortaokulu ile Beykoz Stadı'nın açılışına katılacak, Beykoz'da esnafı ziyaretinde bulunacak, "Gençler Soruyor Bakanı Cevaplıyor" programına iştirak edecek.(İstanbul/13.30/15.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cermodern'de Projem Türkiye programına katılacak, Zonguldak'ta vatandaşlara hitap edecek.(Ankara/10.00/Zonguldak/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Isparta Belediyesini ziyareti sonrası açık hava toplantısı düzenleyecek, Antalya'da belediye ziyaretinin ardından Cumhur İttifakı salon toplantısına katılacak.(Isparta/13.15/14.00/Antalya/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gölhisar ilçesinde Yusufça Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti belde teşkilat binasının açılışını yapacak, esnaf ziyaretinin ardından vatandaşlarla buluşacak.(Burdur/16.00-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ziyaretlerde bulunacak, Battal Gazi Devlet Hastanesi temel atma töreninin ardından Darende ilçesinde seçim çalışmalarını sürdürecek.(Malatya/10.30-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)8- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Çark Caddesi'nde Tank Palet Fabrikası özelleştirmesi ile ilgili basın açıklaması yapacak.(Sakarya/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tunceli Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Belediye 62 projesinin açılışını yapacak, SKM ve esnafla bir araya gelecek, İl Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunacak.(Tunceli/11.00/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Göbeklitepe'nin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ve Ticaret Borsasını ziyaret edecek, halka seslenecek.(Şanlıurfa/12.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'de esnafla bir araya gelecek.(Nevşehir/10.00/Kırşehir/13.30/Kırıkkale/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)4- TÜİK, şubat ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Bosnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic hakkında temyiz kararı açıklanacak.(Lahey/Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişmeler ve teröre tepkiler takip ediliyor.(Christchurch/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesi, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.(Ankara/09.30)Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin aralarında eski Manisa Merkez Komutan Vekili Albay Murat Yılmaz'ın da yargılandığı darbe girişimi davası 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edecek.(Manisa/09.30)FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski öğretmen 7 sanığın yargılanması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Adana/16.00)SPOR1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk, 25 Mart'ta da Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı ilk iki maçın hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Rusya temsilcisi Khimki'yi Volkswagen Arena'da konuk edecek.(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)3- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, İtalya temsilcisi Dinamo Sassari'yi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)4- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda Kadınlar CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, İtalya temsilcisi Saugella'yı Mimar Sinan Spor Salonu'nda ağırlayacak.(Aydın/19.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Sultanbeyli ve Esenyurt gişelerinden ortak geçişUlaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:"Sultanbeyli ve Esenyurt gişelerinden ortak geçiş uygulaması başladı""Yeni sistemle OGS ya da HGS geçiş sistemlerinden birine sahip aboneler, istediği gişeyi serbestçe kullanabilecek, herhangi bir cezai işlem olmayacak"(Arife Yıldız Ünal/Ankara)2- MEB, dört beceride ilk Türkçe elektronik sınav düzenlediMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"Milli Eğitim Bakanlığı olarak okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride dil yeterlilikleri ölçen ilk Türkçe e-sınavı Ankara'da yaptık""Ankara elektronik sınav merkezinde uluslararası standartlarda sınav salonu oluşturuldu. Nisan ayında ise pilot seçilen 15 ilde bu sınavı uygulayacağız""Pilot uygulamalardan sonra elde edilen verileri kullanarak mevcut durumumuzu göreceğiz ve ana dildeki her bir beceri ile akademik başarı arasındaki ilişkileri inceleyeceğiz. Ana dil eğitiminde, öğretmenlerimizin dört beceride ölçme yapabilmeleri için eğitimler düzenleyeceğiz"(Selma Kasap/Ankara)3- İstiklal Mahkemeleri arşivine yoğun ilgiTBMM'nin 2010 yılında tasnif çalışmaları başlattığı İstiklal Mahkemelerine ait tutanaklar, Osmanlı Türkçesinden günümüz alfabesine çevrilmesinin ardından 2015 yılında internet ortamından erişime açılarak çok sayıda araştırmacının çalışmalarına ışık tuttuİstanbul, El-Cezire, Eskişehir, Isparta ve Şark İstiklal Mahkemelerinin tutanaklarının dijital ortamda yayımlanması sonrası devam eden çalışmaları kapsamında aralarında İskilipli Atıf Hoca davasının da bulunduğu Ankara İkinci İstiklal Mahkemesine ait tutanakların paylaşımında son aşamaya gelindi(İsmail Çimen/TBMM)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. 