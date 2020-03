GÜNDEM / 20 Mart 2020

6 Nisan 19201- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- TÜİK, 2019 yılına ilişkin "iş gücü istatistikleri" ile "canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri"ni, şubat ayına ilişkin "yurt dışı üretici fiyat endeksi" verilerini açıklayacak.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların Edirne sınır hattındaki bekleyişi takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)(Edirne)2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)(Diyarbakır)SPOR1- Süper Lig'de Kulüpler Birliği Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı kararıyla liglerin ertelenmesi sonrası yapacağı toplantıyla mevcut durumu görüşecek.(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)ÖZEL HABER1- Koronavirüs endişesi doğrudan yatırımları yüzde 15 düşürecekUNCTAD'ın Koronavirüsün Küresel Uluslararası Doğrudan Yatırımlara Etkisi Raporu'ndan:"2021 yılına kadar talep şoku filtrelemesinin etkisiyle 2020'de yüzde 5 ila yüzde 15 arasında değişen küresel doğrudan yabancı yatırım (DYY) akışları üzerinde olumsuz etki tahmin ediliyor""En büyük ilk 100 çok uluslu şirketin 41'i kar ve artan risk uyarılarında bulundu, 10'u daha düşük satışlar öngördüğünü, 12'si üretim veya tedarik zinciri aksamaları üzerinde olumsuz etkiler beklediğini ve 19'u her ikisinden de etkilenmeyi beklediğini bildirdi""Küresel DYY'nin önemli bir payını oluşturan en iyi 5 bin çok uluslu şirket, Kovid-19 nedeniyle 2020 kazanç tahminlerinde ortalama yüzde 9'luk düşüş revizyonu öngörüyor. En büyük darbeyi yüzde 44'lük düşüşle otomotiv endüstrisi, yüzde 42'lik düşüşle hava yolları ve yüzde 13'lük düşüşle enerji ve temel malzeme endüstrileri alacak"(Yunus Türk/İstanbul)2- MEB lise öğrencileri için "evden" katılabilecekleri 3 yarışma düzenlediYarışmalara ortaöğretime bağlı fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencileri katılabilecek"Evde Kodluyorum", "Çevreyi Korumaya Evden Başlıyoruz" ve "Kitap Okuma Eleştirel Bakış" isimli yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiye "ogm.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek(Yıldız Aktaş/Ankara)3- Aile hekimliği, açıktan atama, devlet hizmet yükümlülüğü kuraları internetten canlı yayınlanacakSağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbir kararları genişletildiYeni uygulamaya giren kararlara göre, devlet hizmet yükümlülüğü, açıktan atama, iller arası aile hekimliği başta olmak üzere tüm kuralarda ilgililerin evraklarını elden teslim etmeleri uygulaması kaldırıldıTüm kura başvuruları e-devlet üzerinden alınmaya başlandıTüm kuraların ilgililerin katılımı olmaksızın çekilmesi ve internet ortamında canlı yayınlanmasına karar verildi(Yeşim Karaaslan/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

