GÜNDEM / 21 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.(İstanbul/14.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü desteği ile düzenlediği "Balkanlar ve Doğu Avrupa'da Türk Kültürünün Kaybolan Değerleri Sempozyumu" ve Makedonya Türklerinin milli bayramı "Türkçe Eğitim Günü" kutlamalarına katılacak.(Üsküp) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakırköy Hilton Otel'de düzenlenen "3. Ticaret ve İşbirliği Buluşması"na iştirak edecek.(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- TBMM Genel Kurulunda, güvenlik soruşturması usullerine ilişkin düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.(TBMM/12.00) (Fotoğraflı)EKONOMİ1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası 100. Yıl Zirvesi'ne katılacak.(Zonguldak/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.(Ankara)3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"na katılacak.(Antalya/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İbn Haldun Üniversitesince İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlenen "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" sona erecek.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'de 16. haftaya BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor, Kasımpaşa-Gaziantep FK, Göztepe-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.(Malatya/15.00/İstanbul/17.30/İzmir/20.00) (Fotoğraflı)2- TFF 1. Lig'de 16. hafta Hatayspor-Adanaspor, Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Akhisarspor-Boluspor karşılaşmalarıyla sürecek.(Hatay/14.00/Eskişehir/16.30/Manisa/19.00) (Fotoğraflı)3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek. Organizasyonda İngiltere'nin Liverpool ile Brezilya'nın Flamengo takımları şampiyonluk, Meksika'nın Monterrey ile Suudi Arabistan'ın El Hilal ekipleri de üçüncülük için sahaya çıkacak.(Doha/20.30/17.30)4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta Bahçeşehir Koleji-Sigortam.net İTÜ Basket, Galatasaray Doğa Sigorta-Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Sigorta karşılaşmalarıyla başlayacak.(İstanbul/13.00/15.15/İzmir/17.30) (Fotoğraflı)5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta OGM Ormanspor-Beşiktaş TRC İnşaat, BOTAŞ-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, İzmit Belediyespor-Galatasaray müsabakalarıyla başlayacak.(Ankara/14.00/16.00/Samsun/Hatay/14.00/Kocaeli/18.00) (Fotoğraflı)6- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.(Tokat/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)7- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor. (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Diyanet eğitimler vererek şiddetle mücadele edecekDiyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut:"Şiddetle mücadelede 'dini referanslar' başlığı altında eğitimler planladık. Bu eğitimlere er ve erbaşların eğitimini de ekledik""Sadece evlilikte değil, toplumsal hayatın içinde de şiddet hiçbir şekilde barınamaz. Şiddetle Kur'an'ın ilkeleriyle baş edebiliriz"(Fatih Mehmet Kürkçü/Samsun)2- İmar barışından 7,5 milyon bağımsız birim faydalandıİmar barışına başvuranların Yapı Kayıt Belgesi bedelini ödemeleri için verilen sürede son 10 güne girildiBugüne kadar imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim faydalanırken başvuru sahipleri tarafından 24 milyar 190 milyon 266 bin lira ödeme yapıldıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Vatandaşlarımızı, hak kaybı yaşamamaları için bir an önce ödemelerini tamamlamaya ve belgelerini almaya davet ediyoruz"(Yıldız Nevin Gündoğmuş/Ankara)3- İkinci el otomotiv pazarında 1,6 milyonluk satış gerçekleştiTürkiye ikinci el otomotiv online pazarında yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 595 bin 64 adetlik satış yapıldı. İkinci el otomotiv pazarında 1,6 milyonluk satış gerçekleştiTürkiye ikinci el otomotiv online pazarında yılın 11 aylık döneminde 1 milyon 595 bin 64 adetlik satış yapıldı. Bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artışa işaret etti2019 yılı ilk 11 ayda yüzde 18,5 ile en çok fiyat artışı gerçekleşen segment C-Sedan olurken, en düşük fiyat artışı yüzde 5,8'le E segmentinde görüldüKasım ayında ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36, önceki aya kıyasla da yüzde 1 arttıSegment bağımsız olarak bakıldığında, kasım ayında bir önceki aya göre, ikinci el online pazarda araçların fiyatlarında ortalama yüzde 2,1 artış gerçekleşti(Abdulselam Durdak/İstanbul)