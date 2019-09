GÜNDEM / 21 Eylül 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknofest'i ziyaretinin ardından New York'a hareket edecek.(İstanbul/11.00/13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırşehir'deki Ahilik Haftası Etkinliklerine katılacak.(Kırşehir)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile görüşecek.(İstanbul/10.00-13.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "AK Parti Dışilişkiler Başkanları Ege Bölge Toplantısı"na katılacak.(İzmir/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜBİTAK-TCDD arasında "Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü" Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü İmzalanması Töreni'ne katılacak.(İstanbul/ 9.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, babası Ekrem Pakdemirli'nin dostlarıyla "Baba Dostları Yemeği"nde bir araya gelecek.(Manisa/ 19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İsveç'li iklim aktivisti Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ilk gününde konuşacak.(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.Şampiyonanın dokuzuncu gününde serbest stil 61, 79, 86 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 70, 74, 92 ve 125 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. 125 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.(Nur Sultan/08.00/13.45/15.00) (Fotoğraflı)2- Süper Lig'de 5. haftaya Kasımpaşa-Antalyaspor, Fenerbahçe-MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.(İstanbul/15.00/20.00/Kayseri/17.30) (Fotoğraflı)3- TFF 1. Lig'de 5. hafta Ümraniyespor-Boluspor, Altay-Keçiörengücü, Osmanlıspor-Altınordu, Adana Demirspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürüyor.(İstanbul/14.00/İzmir/Ankara/16.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na son 16 turunda 7 maçla devam edilecek. (Fotoğraflı)5- Avrupa Görme Engelliler Futbol Şampiyonası İtalya'nın başkenti Roma'da sürüyor. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonadaki dördüncü maçında Romanya ile karşılaşacak.(Roma/12.30) (Fotoğraflı)6- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 4. hafta müsabakaları yapılacak.ÖZEL HABER1- Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecekÇin'in uluslararası menkul kıymetler deposu Euroclear Bank ile tahvil piyasasını dışa açma amacıyla yaptığı anlaşma, yuanının uluslararasılaşması kapsamında atılan en önemli adım olarak nitelendirilirken, bu hamlenin küresel fon akışı üzerinde yaratacağı sonuçlar tartışılıyorEuroclear bağlantısının başlamasının 2020'nin sonunu bulması beklenirken, anlaşmanın hayata geçmesi ile yuan cinsinden borçların dünyanın herhangi bir yerinde teminat olarak kullanılmasının yolu açılacakÇin'in resmi para birimi yuanın küresel kullanımını teşvik etme ve finansal piyasalarına yabancı yatırımcı çekme çabalarına yönelik attığı bu son adım, her ne kadar bürokratik zorlukları bünyesinde barındırsa da dışa açılımın önündeki engellerin kalmasının likiditenin gideceği yöne ilişkin riskleri bünyesinde barındırdığı vurgulanıyorDeniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek:"Çin bir süredir, özellikle de 2015-2016 döneminden bu yana global piyasalara erişimi hızlandırma çabaları içinde bulunuyor. Atılan adımların tamamı kendi içerisinde çok değerli ancak diğer gelişmekte olan ülke varlıkları açısından orta ve uzun vadede likiditenin kayması ve portföylerde dağılımın değişmesi gibi riskler yaratıyor"(Belgin Yakışan Mutlu-Zeynep Kahveci/İstanbul)2- Facebook'un parası Libra merak ve endişe oluşturuyorMerkez bankaları Facebook'un Libra'sının olası etkisini araştırırken, Fransa ve Almanya'nın, kullanımını Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaşmaları, söz konusu kripto para birimine yönelik merak ve endişeleri tekrar gündeme getirdiEkonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), uzmanı Prof. Dr. Marcel Thum:"Libra, köklü bankacılık sistemlerine ve yaygın olarak kullanılan kredi kartlarına sahip sanayileşmiş ülkelerde, büyük yarar sağlamayabilir""Libra'nın gölge bankacılık oluşturulmasına yardımcı olarak bu düzenlemeleri baltalayıp baltalamayacağı henüz net değil. Libra'nın gölge bankacılık oluşturulmasına yardımcı olarak bu düzenlemeleri baltalayıp baltalamayacağı henüz net değil. Bu nedenle düzenleyici ve denetleyici kurumlar Libra ile hangi hizmetlerin geleceğini izlemesi gerekirNorveç "Yes to Cash" Kampanyası Kurucusu Hans Christian Faerden:"Hiçbir zaman birisi tarafından sahip olunmak istemiyorum. Bu kişi de olabilir, kurumsal şirket de olabilir""Diğer sorun ise para fiziksel olmazsa çocuklarımıza paranın değerini nasıl öğreteceğiz"(Bahattin Gönültüş/Berlin)3- Yargıtay, "hindi"yi küçükbaş hayvan saymadıYargıtay 17. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin çalınan hindileri küçükbaş hayvan kabul ederek nitelikli hırsızlıktan fazla ceza verdiği kararını bozdu