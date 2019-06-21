GÜNDEM / 21 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Valiliği, Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret edecek, Amasya Üniversitesi tarafından düzenlenecek Milli Mücadele Paneli'ne katılacak.

Şentop, İstanbul'da Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Rumeli Türkleri Vakfına ziyarette bulunacak.

(Amasya/11.30-14.00/İstanbul/19.00/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ İstanbul Şubesini ziyaret edecek, Zeytinburnu Belediyesi 20. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanında inceleme yapacak, Fatih'te esnafı ziyaret edecek, Beyoğlu Belediyesine yapacağı ziyaretin ardından vatandaşlarla buluşacak.

(İstanbul/10.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Nüfus Müdürlüğünü ziyaretinin ardından Kocamustafapaşa'da vatandaş ve esnafla buluşacak, Gaziosmanpaşa'da Ordu Korganlılar Derneği, Güngören'de Şoförler ve Otomobilciler Odası buluşmalarına ve Bayrampaşa'da STK'lerle toplantıya katılacak, Dernek Pazarı Köyleri Kültür ve Dayanışma Vakfına ziyarette bulunacak.

(İstanbul/09.30-21.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin 5G ve Ötesi İçin İletişim Gücü" ULAK Haberleşme AŞ basın toplantısına katılıyor.

(Ankara/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi ile haziran ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, nisan ayı inşaat maliyet endeksi ile 2017 yılı taşıt-kilometre istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile bir araya gelecek.

(İsfahan) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin yankıları takip edilecek.

(Kahire) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yurt genelinde birçok yerde etkili olan sağanak ve sele ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski sağlık çalışanı ve doktor 24 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Adana/09.30)

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanması sürecek.

(Kayseri/09.30)

Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin haklarında dava açılan eski Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 kişinin yargılanması sürecek.

(Zonguldak/10.00)

SPOR

1- Basketbolda şampiyon belli oluyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde galibiyet sayısında 3-3 eşitliğin bulunduğu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin yedinci ve son maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Müsabakayı kazanacak takım 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

2- Voleybolda 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonu Estonya'da başlayacak.

Başkent Tallinn'deki organizasyonun ilk gününde yarı final maçlarında Türkiye-Estonya, Hollanda-Belarus karşı karşıya gelecek.

(Tallinn/19.00/16.00)

3- 2019 Avrupa Oyunları Belarus'un başkenti Minsk'te başlayacak.

4- Mısır'da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın açılış maçında, A Grubu'nda ev sahibi Mısır ile Zimbabve karşılaşacak.

(Kahire/23.00) (Fotoğraflı)

5- CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası Maltepe Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda sürüyor.

(İstanbul/08.30) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- Teröristlerin korkulu rüyası "Amanos kartalları"

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Amanos Dağları'ndaki hakim iki tepeye konuşlandırılan keşif ve gözetleme kulelerinde görevli özel harekat polisleri, teröristlere geçit vermiyor

Kırsal alandaki tepelerde 7 gün 24 saat görev yapan terörle mücadelenin yılmaz kahramanları, Amanoslardan önceki yıllarda Osmaniye kent merkezine yönelik düzenlenen saldırıların tekrarlanmaması için önemli görevler üstleniyor

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş:

"Amanoslarla ilgili tehdidin tamamını kestik. Hiçbir şekilde Amanoslardan şehrimize saldırı olabileceğini düşünmüyoruz ve buna ihtimal vermiyoruz. Burada aldığımız güvenlik tedbirleriyle özel harekatçılarımız bu tehlikeyi tamamen kesmiş durumda"

(Erdinç Aksoy-İbrahim Erikan/Osmaniye)

2- Rus turist sayısında hedef 7 milyon

Rusya'da düzenlenen ve Türk tarihi, kültürü, sanatı ile mutfağının tanıtıldığı Türkiye Festivali'nin, ülkeye gelecek Rus turist sayısını önemli ölçüde artıracağı belirtildi

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık:

"Türkiye'nin bu yıl hedefi olan 6 milyon Rus ziyaretçi sayısı, bu tür organizasyonlarla 7 milyona ulaşacaktır. Bundan son derece eminiz. Bu tür organizasyonların kesintisiz bir şekilde devam etmesini arzuluyoruz"

"Türkiye'yi bütün özellikleriyle oraya taşıyoruz ve doğrudan tüketiciye dokunma şansımız oluyor. Festival sayesinde birçok insan Türkiye'de yaşayamadığı birçok olayı orada yaşayıp, deneyimleme fırsatı buluyor"

(Hatice Özdemir Tosun/Antalya)

3- Konut satışında rekor Esenyurt ve Pendik'te

İstanbul'da yılın ilk 5 ayında 78 bin 433 konut el değiştirirken, en fazla konut 11 bin 961 adetle Esenyurt'ta satıldı

Esenyurt'u, 4 bin 143 adetle Pendik, 3 bin 778 konutla Başakşehir, 3 bin 683 konutla Sancaktepe, 3 bin 673 konutla Kadıköy, 3 bin 653 konutla Beylikdüzü takip etti

En az konut satılan ilçeler ise 448 adetle Şile, Çatalca ve Adalar, 123 adetle Beykoz oldu

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa:

"(Esenyurt ve Pendik) fiyatların uygun olması ve seçenek fazlalığı satışları artırıyor. Ayrıca, ilçeler bazında Esenyurt'ta yüksek nüfusun bulunması, Pendik'te kentsel dönüşümün yoğun olması bu durumu olumlu etkiliyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

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Kaynak: AA