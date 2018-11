Gündem / 21 Kasım 2018

21 Kasım 2018 Çarşamba 09:02



Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ve İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek, Sergi Salonu'nda düzenlenecek 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.(Ankara/11.00/11.45/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 17. MÜSİAD Uluslararası Fuarı'na katılacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da "Hudut Kapıları Daire Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı Yönetici Semineri"ne iştirak edecek.(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, SETA Ankara Ofisi'nde düzenlenecek "2023 Eğitim Vizyonu" konulu söyleşiye katılacak.(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- TBMM'denGenel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 yılı bütçesi ele alınacak.KİT Komisyonunda, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Şeker Kurumu Başkanlığının hesapları görüşülecek.(TBMM/14.00/10.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilecek "MÜSİAD EXPO"nun açılış törenine katılacak.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini yayımlayacak.(Ankara/10.00)DÜNYA-DİPLOMASİ1- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşecek.(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.(Halep/İdlib) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinin yansımaları takip ediliyor.(Riyad/Washington/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Kıdemli Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Vladimer Chachibaia ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Türk Dili Konus¸an Ülkeler Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu izleniyor.(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Aydın'ın Karacasu ilçesinde eğitim uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)4- FETÖ davalarıFETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanığın yargılandığı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı dava, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.(Ankara/09.30)FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülecek.(İstanbul/10.30)Darbe girişimine ilişkin eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu jandarma personeli 44'ü tutuklu 76 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.(İstanbul/10.30)FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 asker ile bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de sürecek.(İstanbul/10.30)KÜLTÜR SANAT1- Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin gala ve ödül töreni gerçekleştirilecek.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın katılımıyla, her iki bakanlık ve federasyon arasında, Türk voleybolunun geliştirilmesine yönelik projelerin oluşturulmasını, voleybol sporunun gelişmesini ve yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan "Voleybol Her Yerde" projesinin tanıtımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak.(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 6. ve son maçında Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Belarus ile karşı karşıya gelecek.(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı)3- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nın 8. haftasında A Grubu'nda Galatasaray, İtalya deplasmanında Germani Brescia Leonessa ile karşılaşacak. B Grubu'nda ise TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı konuk edecek.(Brescia/22.30/Bursa/20.00) (Fotoğraflı)4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde Slovenya temsilcisi Petrol Olimpija ile karşılaşacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)5- Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nın 6. haftasında A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Romanya ekibi CSM CSU'yu Sakarya Spor Salonu'nda konuk edecek. C Grubu'nda ise iki Türk takımı Pınar Karşıyaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.(Sakarya/İzmir/20.30) (Fotoğraflı)6- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Arkas Spor, İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda Fransa'nın Tours takımıyla karşılaşacak.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)7- Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında Eczacıbaşı VitrA, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Rusya'nın Uralochka-NTMK takımını konuk edecek. E Grubu'nda ise Fenerbahçe, deplasmanda aynı ülkeden Dinamo Moskova ile mücadele edecek.(İstanbul/19.30/Moskova/19.00) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- MEB "ahşap oyuncak" üretimi için Ar-Ge yapacakMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, büyük oranda ithal edilen ahşap oyuncakların tasarımı ve üretimi ile ilgili sektör temsilcileri ile istişare toplantısı düzenlediToplantıda, okullarda kurulması planlanan beceri atölyelerinde ahşap oyuncak ve zeka materyallerinin kullanımına yönelik bir Ar-Ge birimi kurulmasına karar verildiMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:"Bu süreci sektör temsilcileri ile birlikte yürütmek ve bu alanda yerli üretime destek olmak istiyoruz. Böylece ortak projeler geliştirebileceğiz, birbirimizi destekleyebileceğiz"(Selma Kasap-Barış Gündoğan/Ankara)2- GRAFİKLİ - TürkAkım boru hattını döşeyen dev: Pioneering SpiritTürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük inşaat gemisi "Pioneering Spirit" tarafından gerçekleştirildiProje boyunca iki hat için toplamda bin 860 kilometre boru döşeme işlemi, öngörülen yaklaşık bir buçuk yıllık sürede tamamlandıGemide 12 metre uzunluğundaki borular kaynakla birleştirilerek kesintisiz bir hat halinde deniz altına indirildiTürkAkım kapsamında derin sularda geçen yıl haziranda doğal gaz boru hattı yapım çalışmalarına başlayan Pioneering Spirit gemisi, 26 Ağustos'ta bir günde 6,27 kilometre boru döşeyerek, bu alanda dünya rekoru kırdı(Murat Temizer/ Ankara)3- Türk hemşireye ABD'den ödülZeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan hemşire Ebru Temizsoy'un ekibiyle geliştirdiği 3 proje, ABD'deki Neonatoloji Hemşireleri Kongresi'nde araştırma ödülüne layık görüldüHemşire Temizsoy'un yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören bebeklerin ağrısız aspirasyonu için geliştirdiği yöntem, işlemin hem bebekler hem de hemşireler açısından uygulanmasında kolaylık sağladıTemizsoy:"Yaptığımız çalışmada aspirasyon işlemi sırasında ağız ve burun mukozasına temas etmeden, kanamaya neden olmadan, ağrıya, acıya neden olmadan uygulama yaptık. 