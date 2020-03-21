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GÜNDEM / 21 Mart 2020

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.

21.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:02
GÜNDEM / 21 Mart 2020
6 Nisan 1920
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye 'de alınan tedbirler takip ediliyor.
(Fotoğraflı - Görüntülü)
ÖZEL HABER
1- Turizme 1 trilyon dolarlık koronavirüs darbesi
Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı:
"Küresel anlamda yıllık turizm pazarı 1,7 trilyon dolar. Yaptığımız araştırmaya göre turizmde şu ana kadarki ekonomik kayıp 600 milyar dolar. Rakamın yıl sonunda en az 1 trilyon dolara çıkmasını öngörüyoruz"
"Turizmin etkilediği sektörlerle birlikte rakam 5 trilyon dolar olarak gerçekleşecektir. Ayrıca 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor"
(Uğur Aslanhan/İstanbul)
2- Meslek liseleri tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:
"Bu hafta hijyen için çok önemli olan tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladık. Pilot il olarak seçtiğimiz İstanbul'da belirlediğimiz okullarda üretimler başladı"
"54 alandaki üretim kapasitemizi ülkemizin ihtiyaçlarına göre hızla seferber ediyoruz. Her alandaki piyasadaki üretim sıkıntılarına göre destek olmak istiyoruz"
(Yıldız Aktaş/Ankara)
3- "Salgın karşıtı robot" koronavirüsle mücadele edecek
Çin merkezli Fly Dragon isimli şirket, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kullanılmak üzere "salgın karşıtı robot" üretti
Kurucu ortak Jason Wen:
"İlaçlama yapan insanlara verilebilecek zararın önüne geçmek ve karantina bölgelerinde uzaktan ilaçlama yapmak amacıyla salgın karşıtı robotu geliştirdik"
"Robot 50 litreye kadar ilacı taşıyabiliyor ve saatte 15 bin metrekare alanı ilaçlayabiliyor. Tüm dünyadan robotumuza yoğun ilgi var"
(Tolga Yanık/İstanbul)
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Kaynak: AA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Türkiye, Wuhan, Güncel

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