GÜNDEM / 21 Şubat 2020

6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilki düzenlenecek "Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılacak.(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısı gerçekleştirecek.(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafikte Küçük Hata Yoktur" programına iştirak edecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığın Bilkent yerleşkesinde, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak, ardından basın açıklaması yapacak.(Ankara/13.30/15.15) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Harran Üniversitesini ve Valiliği ziyaret edecek, "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" konulu konferansa, "Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Kültür ve Tarih Festivali Tanıtım Programı"na ve "AK Parti İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.(Şanlıurfa/10.00-16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)EKONOMİ1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Çalıştayı'na iştirak ediyor.(Kocaeli/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, sektör temsilcileriyle bir araya gelecek, Yamula Barajı'nda incelemelerde bulunacak.(Kayseri/10.00-18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ile şubat ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.(Ankara/10.00/14.30)4- TOBB, ocak ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.(Ankara/10.00)DÜNYA DİPLOMASİ1- Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Berlin) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs Kovid-19'un bu ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.(Pekin/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.(İdlib/Halep/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Trablus/Moskova/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)5- Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderlerinin bütçe konusunda düzenledikleri özel zirve takip ediliyor.(Brüksel) (Fotoğraflı - Görüntülü)GÜNCEL1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.(Ankara/09.30)2- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davaya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.(Ankara/09.30)3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalar takip ediliyor.(Elazığ) (Fotoğraflı - Görüntülü)4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.(Ankara/20.00) (Fotoğraflı)2- Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.(Sivas/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında lider Anadolu Efes, Almanya temsilcisi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.(Münih/22.30) (Fotoğraflı)4- TFF 1. Lig'de 23. hafta Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor, Eskişehirspor-Hatayspor karşılaşmalarıyla başlayacak.(Ankara/Eskişehir/19.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasının ilk maçında Spor Toto ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.(Ankara/17.30) (Fotoğraflı)ÖZEL HABER1- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yeni ilkokul ve ortaokul tasarımını AA'ya anlattı:"Yeni lise tasarımının yanında ilkokul ve ortaokul tasarımına ilişkin pilot uygulama da gelecek yıl başlatılacak""İlkokulda ve ortaokulda Türkçede okuma, dinleme, konuşma ve yazma olmak üzere 4 beceriye ayrı bakacağız""Dil becerileri üstüne inşa edilen ve matematik, Türkçe ve hayat bilgisi derslerinin hepsinin iç içe geçtiği bir yapı olacak""Sadece A-B-C-D seçenekleriyle öğrenim gören bir çocuk istemiyoruz. İlkokul 1'de mühendislik atölyesini, drama atölyesini, sanat atölyesini, tarım atölyesini gören çocuk istiyoruz. Bu konuda son derece etkili çözümlerimiz var. Bu çerçevede atölyelerle dersler iç içe geçecek""(Yeni lise tasarımı) Hangi illerde, kaç okulda yapacağımız belli, bunlarla ilgili bir basın duyurusu yapacağız, o zaman açıklayacağız. Ortaöğretimle ilgili de Türkiye yeni bir döneme doğru gidiyor"(Selma Kasap/Ankara)2- Küresel ticarette 5 trilyon dolarlık koronavirüs tedirginliğiMal ve hizmet ticaretinde 5 trilyon dolardan fazla hacmi bulunan Çin, yeni tıp koronavirüs mücadelesinin yanı sıra ekonomik anlamda da büyük bir sınavdan geçiyorÇin ekonomisinde virüs nedeniyle yaşanan olumsuz gelişmeler, turizm, elektronik, otomotiv, tekstil ve imalat sektörleri başta olmak üzere birçok alanda küresel ekonomiyi tehdit ediyorBirçok ülke, küresel ticaretin ana kalemlerini oluşturan 50 fasılda ihracat lideri olan Çin'e alternatif arayışına girerken, uluslararası şirketler de virüs tehdidi nedeniyle Çin pazarındaki gelir kayıplarından endişe duyuyorÇin'deki salgın nedeniyle havayolu şirketleri uçuşlarını durdururken, uluslararası organizasyonlar erteleniyor, turizm şirketleri rezervasyonlarını iptal ediyor, büyük şirketler performanslarını aşağı yönlü revize ediyor(Sevgi Ceren Gökkoyun/Ankara)3- Bağırsağından ve cilt dokusundan yemek borusu yapıldıAntalya'da 3,5 yıl karnından midesine yerleştirilen hortumlarla beslenen Mehmet Koç, bağırsağından ve cilt dokusundan yapılan yemek borusu sayesinde ağız tadıyla beslenmenin keyfini yaşıyorKoç: "Yiyemediğim her şeyi yiyorum. 