GÜNDEM / 22 Aralık 2019

6 Nisan 19201- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni ile Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katılacak.(Kocaeli/14.00/İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)DÜNYA DİPLOMASİ1- Hırvatistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turu yapılacak.(Zagreb) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile darbeci general Halife Hafter güçleri arasındaki çatışmalar takip ediliyor.(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)3- Hindistan'da tartışmalı Vatandaşlık Yasası ile ilgili gelişmeler izleniyor.(Ankara)4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)GÜNCEL1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)SPOR1- Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, yılın son derbisinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.Günün diğer maçlarında Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşacak.(İstanbul/19.00/Ankara/14.00/Kayseri/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)2- TFF 1. Lig'de 16. hafta Osmanlıspor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay, Fatih Karagümrük-Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor karşılaşmalarıyla sürüyor.(Ankara/Erzurum/14.00/İstanbul/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)3- ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftaya Fenerbahçe Beko-Teksüt Bandırma, Darüşşafaka Tekfen-OGM Ormanspor, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekom-Gaziantep Basketbol maçlarıyla devam edilecek.(İstanbul/13.00/20.00/Afyonkarahisar/15.15/Ankara/17.30) (Fotoğraflı)4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol karşılaşmasıyla tamamlanacak.(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)5- Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap ilk maçında Arhavi Voleybol ile Halkbank karşı karşıya gelecek.(Artvin/13.30) (Fotoğraflı)6- Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sona erecek.ÖZEL HABER1- MEB, kalfalık ve ustalık için 142 dalda ilk e-sınavı tamamladıMilli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer:"Bu proje ülkemizde hem teorik sınavlarda bir standardın oluşmasını sağladı hem de artık her ay düzenlenebileceği için sınavlara erişim kolaylaştı""Böylece koşulları sağlayan kalfa ve usta adaylarının sınav dönemini bekleme süresini kısaltmış ve sanayimizin ihtiyacı olan kalfa ve ustaların sektörlerle buluşmalarını hızlandırmış olduk"(Selma Kasap/Ankara)2- Türk dizilerinin dünyadaki başarısı oyun sektörüne ilham oluyorTürk oyun geliştirme şirketi InGame Group'un Üst Yöneticisi Burak Gözalan:"Türk dizileri dünyada önemli içerik haline geldi, filmlerimiz de buna dahil. Türk dizi ve filmleriyle birlikte MENA bölgesi Türk kültürüne aşina oldu ve buna bağlı olarak bu bölgeden oyunlarımıza hatırı sayılır bir ilgi oluştu. Ana stratejimiz Türk dizilerinin başarısını oyun alanında takip etmek""Yerli bir oyun olarak ülkemize özgü tarihi ve kültürel değerlere yer vermeyi ülkemizin tanıtımı açısından da önemli buluyoruz. Gelecek yıllarda dizi turizminde olduğu gibi oyunların geçtiği mekanlara ziyaret taleplerinin artmasıyla birlikte 'oyun turizmi' kavramının da oluşmasını bekliyoruz"(Tolga Yanık/İstanbul)3- Milli işletim sistemi Pardus'un okullardaki etkileşimi artıyorPardus'un, öğretmenlerin ders anlatırken ihtiyaç duyacağı tüm gereklilikler düşünülerek geliştirilen etkileşimli tahta arayüzünün kullanıldığı derslik sayısı Türkiye genelinde 35 bine ulaştıSistemin, yeni nesil 4K çözünürlüklü tahtalarla uyumlu olacak yeni sürümüne yönelik çalışmalar için de düğmeye basıldı(Dilara Zengin/Ankara)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.